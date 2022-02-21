Ипотечный портфель потяжелел

В 2021 году в Мурманской области было оформлено около 10,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму свыше 29 миллиардов рублей.

Это, уточняет пресс-служба отделения Банка России по Мурманской области, на три процента больше по количеству и почти на четверть – по объему, чем годом ранее.

— Наибольшая активность в сегменте ипотечного кредитования в регионе зафиксирована в последний месяц истекшего года. В декабре северяне заключили с банками свыше 1100 ипотечных договоров со средней суммой кредита около трех миллионов рублей, — сообщил управляющий отделением Андрей Климов. — Во многом это может быть связано с тем, что жители региона стремились взять ипотеку по более низким ставкам, ожидая их роста в новом году.

Средняя ставка по ИЖК за год выросла на 0,9 процентных пункта и на 1 января составила в Мурманской области 8 процентов годовых. В среднем жители региона оформляли ипотечные кредиты на 20 лет.

На 1 января портфель ипотечных жилищных кредитов в Мурманской области составил 60 миллиардов рублей, за год он вырос почти на четверть. При этом сохраняется высокий уровень платежной дисциплины таких заемщиков. Доля просроченной задолженности в портфеле ИЖК оставалась небольшой. За год она снизилась с 0,5 до 0,3 процента.