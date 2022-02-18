Старость — в радость?

Как вы думаете, кто самый опасный водитель? Оказывается, юный таксист с полисом «автогражданки» мультидрайв.

По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из углубленной статистики по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), которую начал публиковать Банк России.

Справедливости ради надо заметить, что результат достаточно предсказуем. Как говорится, дорогу не обманешь.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физических лиц. Их доля составляет без малого 86 процентов. Вторыми и, понятно, с большим отставанием идут легковушки юридических лиц. На третьем месте обосновались грузовики.

Для некоторых категорий транспортных средств (речь главным образом идет о частных легковушках) средняя премия может иметь ярко выраженную сезонность. Например, автовладельцы-дачники выбирают полисы с ограниченным периодом использования машины и заключают договоры ОСАГО преимущественно в апреле – мае. Так как оплачивается только дачный период, средняя премия оказывается заметно ниже.

Типичный водитель – опытный ездок среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более десяти лет составляет почти 54 процента.

При этом молодые шумахеры попадают в аварии значительно чаще, чем взрослые. Так, водители до 25 лет попадают в них в два раза чаще, в возрасте 25-40 лет – на 2 процента реже, а старше 40 лет – на 35 процентов реже, чем в среднем по рынку.

Аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам физических лиц. Таксисты попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем те, кто не занимается извозом.

Еще одна точка опасности – полисы с неограниченным числом допущенных к управлению транспортным средством водителей. Аварийность по ним чуть не вдвое (на 82 процента!) выше, чем по договорам, где количество водителей ограничено.

Есть и светлый момент: доля полисов мультидрайв постоянно сокращается. Если в 2018 году она составляла 16,6 процента, то в 2020-м – уже 13,9, а в 2021-м – 13,4 процента.