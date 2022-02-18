Самый востребованный закон

Как вы думаете, какой закон больше всего востребован россиянами? Говорят, по статистике запросов в интернете – это закон «О защите прав потребителей». Его приняли тридцать лет назад, в феврале 1992 года.

То было сложное время в истории России: либерализация цен, начало рыночных отношений, появившаяся внезапно свобода торговли. В тех, абсолютно новых для граждан условиях было абсолютно необходимо защитить экономические права потребителей.

Прошло три десятка лет. Насколько существенно за это время изменилась информированность граждан о своих правах? Какие коррективы внесла в практику защиты прав потребителей пандемия коронавирусной инфекции? Реально ли обеспечить эти права в онлайне? Нуждается ли закон в доработке?

На эти и другие вопросы ответил председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Шелищ. Пресс-конференция с его участием прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

— За тридцать лет много чего произошло. Тогда не было цифровых услуг и электронной торговли. Был куцый спектр финансовых услуг. Все это менялось в жизни и требовало корректировки закона. Прежде всего – его дополнения нормами, защищающими потребителей в новых ситуациях, которые просто невозможно было предусмотреть в девяностые годы, — отметил Петр Шелищ.

Каждые несколько лет, продолжил он, закон подвергается основательному обновлению, пополняется пакетами поправок. Вот и сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся два из них. Один конкретизирует недопустимые условия договоров с потребителями. Несколько уже имеющихся в законе абзацев превратились в шестнадцать пунктов, которые позволяют понять и потребителю, и предпринимателю, где и чьи права ущемляются. Второй законопроект дополняет действующий закон новой главой об онлайн-урегулировании потребительских споров.

— Мы, — напомнил Шелищ, — живем в условиях, когда людям уже не хочется идти куда-то, отправлять жалобы по почте или направлять заявления в суд.

— Как в условиях цифровизации изменилась практика защиты прав потребителей? Можно ли верить, например, отзывам о том или ином товаре в интернете? — поинтересовались журналисты.

— Далеко не всегда, — отвечая на второй вопрос, отметил Петр Шелищ. — Порой такие отзывы сознательно искажают реальное положение дел. На западе уже есть прецеденты борьбы с этим. Еще в 2014 году прокуратура Италии оштрафовала на полмиллиона евро известный сервис TripAdvisor. Там нашли людей, которые за деньги вводили путешественников в заблуждение. Один из злоумышленников уже получил реальный уголовный срок. И это первая ласточка.

Что касается цифровизации, продолжил главный защитник прав российских потребителей, то в 2020 году доля онлайн-торговли в нашей стране составляла в розничном обороте около 10 процентов. Для сравнения: в США – 13,6, Китае – 24,5, Великобритании – 27,6 процента. Так что у нас это еще не столь существенный сегмент рынка. Как говорится, есть куда расти.

Пандемия, безусловно, дала мощный толчок развитию электронной торговли. Рост с 2019 по 2020 год составил 60 процентов. В 2021 году, уточнил Петр Шелищ, ее оборот достиг 3,5 триллиона рублей.

Но распространение онлайн-торговли по регионам очень неравномерно. На Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область приходится 45 процентов всей электронной торговли. На вторую пятерку лидеров – еще десять процентов. Нетрудно подсчитать, что доля остальных 75 регионов страны составляет 45 процентов.