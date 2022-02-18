Рост цен на услуги замедлился

Годовая инфляция в Мурманской области в январе составила 7,4 процента. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,9 процента) и России в целом (8,7 процента).

В январе, уточнила пресс-служба отделения по МО Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, увеличились темпы прироста цен на продовольственные товары. На это повлияли общие для всей страны факторы. Например, неблагоприятные погодные условия и рост издержек аграриев сказались на цене капусты. На стоимости импортных фруктов отразилось ослабление рубля.

Что касается непродовольственных товаров, то спрос на автомобили по-прежнему выше предложения, сократившегося на фоне проблем с комплектующими на мировом рынке. Из-за этого годовой рост цен на легковые автомобили ускорился.

Темпы прироста цен в сегменте услуг, напротив, уменьшились – до 5,4 процента в январе с 6,5 процента месяцем ранее. Сдерживающее влияние оказало то, что год назад минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей региона был значительно проиндексирован. В этом году он не изменился. Темпы удорожания авиабилетов замедлила высокая конкуренция между авиаперевозчиками из-за ограничений на полеты по внешним направлениям.

С учетом действий Банка России годовая инфляция снизится в этом году до 5–6 процентов и вернется к цели – вблизи 4 процентов в середине 2023 года.