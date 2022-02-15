Расширили границы

Почти 92 миллиарда рублей вложили в экономику региона резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики», создав 2300 новых рабочих мест. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Без малого 6 миллиардов рублей инвестиций

На днях, продолжил глава региона, федеральное правительство поддержало инициативу областной власти и приняло решение о расширении границ ТОР. Это позволит построить здесь морской комплекс по перевалке сжиженного природного газа. Проект дополнительно привлечет в экономику области 5,7 миллиарда рублей. До 2031 года региональный бюджет получит от этого него 2,6 миллиарда рублей.

Еще одна хорошая новость – автодорога на КПП «Лотта» передана в федеральную собственность. Это сэкономит в областном бюджете около 100 миллионов рублей. Высвободившиеся средства, сообщил губернатор, будут направлены на содержание региональных дорог. В частности, область взяла на себя проблемный участок Североморск – Североморск-3. В прошлом году уже было отремонтировано 3 километра, в этом обновят еще 7 километров этой дороги.

В целом же, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, протяженность региональной дорожной сети превышает 1800 километров. На прошлой неделе их очисткой от снега и наледи занимались от 48 до 59 единиц техники. Отработан 1531 километр.

Учитывая непростые погодные условия, губернатор Андрей Чибис поручил дорожникам уделять особое внимание потенциально опасным участкам. Также необходимо вовремя информировать население о закрытии тех или иных направлений.

Улицы и дороги муниципальных образований края на прошлой неделе убирали 424 единицы техники и 510 дорожных рабочих. Во дворах трудились 215 машин и 2500 сотрудников управляющих организаций.

Очищено, сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, более 13 миллионов квадратных метров дорожной сети, убрано 4100 дворов, 830 уличных лестниц и 2075 кровель. Вывезено более 158 тысяч кубометров снега.

Выбрать спорт поможет компьютер

В декабре правительство Мурманской области и Минпромторг России заключили соглашение о поставке инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва региона. Речь о базовых видах спорта – горных лыжах, биатлоне, сноуборде, хоккее и борьбе. Общая сумма соглашения превышает 22,6 миллиона рублей. Первая партия оборудования, сообщила министр спорта Светлана Наумова, уже пришла в регион.

В частности, поступили аппаратно-программные комплексы, которые позволяют оценить уровень физической подготовки юных спортсменов и их предрасположенность к конкретному виду спорта. Тестирование предназначено для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Оценка дается по 45 показателям.

— Отопительный период проходит в штатном режиме. Аварий на объектах ЖКХ и социальной сферы не зафиксировано. Технологические нарушения устраняются в кратчайшие сроки, — доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

С начала отопительного сезона до конца января, продолжил он, зафиксировано 145 технологических нарушений. Это меньше, чем годом ранее, на 19 процентов.

В ближайшее время власти рассмотрят вопрос о возможном смягчении действующих в регионе противоэпидемических ограничений. Пик очередной волны коронавируса, сообщил губернатор Андрей Чибис, пройден, а количество заболевших снижается.

Региону, продолжил он, удалось преодолеть очередную волну пандемии без введения жестких ограничений. В частности, не переводились на дистанционное обучение образовательные учреждения края. Акцент в борьбе с инфекцией на этот раз был сделан на первичное звено – поликлиники и амбулатории.

— Без сложностей не обошлось, но в целом с задачей справились, — подчеркнул глава региона.

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, наметилась тенденция, когда число выздоравливающих превышает число вновь заболевших.