Проверь финансовую грамотность!

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов пройдет на платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в любой день в течение месяца – с 1 по 31 марта.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой.

Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина, НИФИ, Минэкономразвития, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.

В прошлом году в олимпиаде участвовали более 800 тысяч школьников.