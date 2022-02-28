Проверь финансовую грамотность!
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов пройдет на платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в любой день в течение месяца – с 1 по 31 марта.
Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой.
Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.
Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.
Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина, НИФИ, Минэкономразвития, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.
В прошлом году в олимпиаде участвовали более 800 тысяч школьников.