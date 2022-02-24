Мурманскстат подвел оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в 2021 году. Промышленное производство выросло на 7,5 процента по сравнению с 2020 годом.

Объем строительных работ за тот же период увеличился больше, чем на 17 процентов. Основную прибавку здесь дали объекты Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка. Введено в эксплуатацию 50,8 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это почти вдвое (плюс 42,8 процента) больше, чем годом ранее.

Сельхозпродукции произведено больше на 4,1 процента. Увеличение связано в основном с ростом производства продукции растениеводства в хозяйствах населения.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 6,3 процента, молока – на 1 процент ровно, а яиц – на 87,1 процента. Последний показатель связан с тем, что поголовье несушек находилось в сельскохозяйственной организации неполный календарный год.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах практически не изменился (минус 0,2 процента). При этом продажа непродовольственных товаров сократилась на 0,9 процента, а пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий увеличилась на 0,3 процента.

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах возрос больше, чем на 39 процентов. Столь внушительный прирост в основном связан с увеличением поставок готовой пищи на строительные объекты. Вторая причина – возобновление работы общепита в связи с отменой антиковидных ограничений.

Объем оказанных населению области платных услуг в сопоставимых ценах вырос на 8,4 процента.

Потребительские цены и тарифы на товары и услуги в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го выросли на 7,2 процента. В том числе на продовольственные товары – на 7,2, непродовольственные – на 7,6, услуги – на 6,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе – ноябре прошлого года составила 73 тысячи 198 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,7 процента. Ее реальный размер (с учетом индекса потребительских цен) за тот же период вырос на 3 процента ровно.

Численность населения области за 2021 год сократилась на 8,7 тысячи человек (на 1,2 процента) и составила на 1 января текущего года 724,2 тысячи человек.

В 2021 году в области родилось 6033 ребенка, что на 7,4 процента меньше, чем годом ранее. Число умерших выросло на 16 процентов и составило 11 тысяч 548 человек.