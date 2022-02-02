Плюс 36 процентов

Областное управление ФНС подвело итоги налоговых поступлений за прошлый год. В консолидированный бюджет региона перечислено свыше 114 млрд руб. Это более чем на 30 млрд (+36 процентов) больше поступлений 2020 года.

Половину доходной части бюджета составил налог на прибыль организаций. Еще 40 процентов обеспечено налогом на доходы физических лиц, 5 процентов – имущественными налогами, 4 процента – налогами на совокупный доход.

Более 95 миллиардов рублей от всего объема налоговых поступлений перечислено в областной бюджет, что на 40 процентов выше уровня 2020 года. Поступления в местные бюджеты Кольского края превысили показатели предыдущего года на 15 процентов и составили более 19 миллиардов.

Основным бюджетообразующим налогом для муниципальных образований региона является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме поступлений составляет 70 процентов (+15 процентов к уровню 2020 года).

Взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование поступило более 51 миллиарда рублей. Прирост составил почти 8 процентов.

Наибольший рост отмечен по поступлениям в Фонд обязательного медицинского страхования – почти 9 процентов или 750 миллионов рублей. Поступления в Пенсионный фонд выросли на 8 процентов или почти на 3 миллиарда, в Фонд социального страхования – на 4 процента или на 139 миллионов рублей.

По итогам года поступления взносов на обязательное пенсионное страхование составили более 38 миллиардов рублей, на обязательное медицинское страхование работающего населения – более 9 миллиардов, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – без малого 4 миллиарда рублей.