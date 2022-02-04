Одним вычеты — другим налог

Наступивший год принес с собой новые законы и правила. О главных изменениях, которые могут повлиять на ваш бюджет, рассказал сайт fincult.info. Он создан Банком России, чтобы простыми словами объяснять людям сложные финансовые темы.

Заниматься спортом стало выгоднее

С этого года можно получить налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги. Например, за покупку абонемента в фитнес-клуб или бассейн, оплату спортивных кружков и секций для детей, взносы за участие в соревнованиях.

Вы сможете платить меньше подходного налога или вернуть часть уже перечисленного. Федеральная налоговая служба (ФНС) компенсирует вам 13 процентов от расходов, но не более 15 тысяч 600 рублей. Максимальная сумма расходов на спорт и фитнес, с которых рассчитывают вычет, – 120 тысяч рублей за год.

Оформить вычет можно при соблюдении трех условий: у вас есть официальный источник дохода, с которого вы отчисляете НДФЛ,

физкультурная организация есть в списке Минспорта (он будет ежегодно обновляться), а спортивная услуга входит в перечень, который утвердило правительство.

Запросить вычет можно через налоговую инспекцию или работодателя. К заявлению необходимо приложить договор со спортивной организацией и кассовый чек.

Важно учесть, что максимальная сумма расходов, с которых рассчитывают льготу, размером 120 тысяч рублей — это суммарный лимит для всех социальных вычетов. Он включает траты на лечение, обучение, благотворительность и долгосрочное страхование. В эту сумму не входят только расходы на обучение детей и дорогостоящее лечение – по ним можно получить отдельный вычет.

Кредитной истории укоротили память

С 1 января изменились правила хранения информации о кредитах и займах в бюро кредитных историй (БКИ).

Записи о долгах, которые человек погасил до конца 2021 года, останутся в кредитной истории на 10 лет со дня ее последнего обновления. А вот данные по еще не погашенным и новым кредитам и займам будут храниться уже 7 лет.

Причем отсчет срока хранения для них будет установлен не для всего пакета данных, а для каждого кредита и займа отдельно. Иначе говоря, изменения по одному кредиту не будут обнулять сроков хранения всей истории.

Переводы для бизнеса ускорились

С 1 января компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут мгновенно переводить друг другу деньги через Систему быстрых платежей (СБП). Тогда как обычные межбанковские переводы между бизнес-счетами порой занимают несколько часов или дней.

Ожидается, что переводы через СБП будут недорогими. Банки могут установить пониженные комиссии, ведь для них тарифы за использование системы составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Банки – участники СБП будут подключать новую опцию постепенно. Поэтому перед отправкой денег лучше уточнить в своем банке и у компании-получателя, возможен ли такой способ перевода.

Автоплатежи за товары и услуги

С 1 апреля все крупные банки – участники СБП предложат клиентам новый сервис: в банковском мобильном приложении можно будет настроить автоматическую оплату товаров и услуг. Пока автоплатежи с подпиской через СБП работают в тестовом режиме только в нескольких банках.

Можно будет настроить два вида автоплатежей: разовые – скажем, для оплаты поездок на такси и подписку на регулярные списания – например, за услуги онлайн-кинотеатра или интернет.

Должникам оставят деньги на жизнь

С 1 февраля можно защитить от судебного взыскания прожиточный минимум. По закону приставы вправе списать до 50 процентов зарплаты и других регулярных доходов человека. В результате некоторые должники остаются без средств к существованию.

Теперь приставы обязаны предупреждать должника, что он может подать им заявление о неприкосновенности прожиточного минимума. Этот показатель устанавливается по России в целом и в каждом регионе отдельно.

Новые инструменты для начинающих инвесторов

С 1 апреля после специального тестирования неквалифицированные инвесторы смогут покупать паи любых иностранных инвестиционных фондов (ETF), привязанных к ведущим мировым биржевым индексам.

Налог с дохода по вкладам

До 30 октября некоторые граждане впервые получат уведомления от ФНС о том, что им нужно перечислить налог с дохода по депозитам, который они получили за 2021 год. Ожидается, что это коснется только 1 процента вкладчиков.

С 2021 года ФНС суммирует выплаты процентов по всем рублевым и валютным депозитам, которые человек получает в течение года. Из общей суммы дохода по вкладам вычитается налоговая льгота. Чтобы посчитать ее размер, нужно умножить 1 миллион рублей на ключевую ставку Банка России на начало года, за который должен выплачиваться налог.

К примеру, на 1 января 2021 ключевая ставка была 4,25 процента годовых, значит, лимит налогового вычета за год составит: 1 000 000 рублей х 4,25% = 42 500 рублей.

Вкладчики, у которых общий доход по всем депозитам за год был в пределах налогового вычета, освобождаются от уплаты налога. Люди, у которых проценты по вкладам вышли за пределы лимита, должны будут заплатить НДФЛ. Налог начисляется только на сумму дохода сверх лимита.

Оплатить налог надо будет до 1 декабря.

Минимальные ставки раскроют вкладчикам

С июля банки больше не смогут скрывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада. Они будут обязаны указывать ее не только в договорах с клиентами и на своих официальных сайтах, но и в рекламе.

Сейчас вкладчиков нередко вводят в заблуждение: акцентируют их внимание на высокой ставке по депозиту и умалчивают о том, что она действует лишь в первые месяцы, а затем падает. Либо начисляется повышенный процент только при определенной сумме депозита.

Новые правила помогут людям сравнить предложения разных банков и правильно оценить реальную доходность.

В каждом договоре вклада будет таблица – в ней пропишут вид, сумму и валюту депозита, все актуальные ставки, при каких условиях и в какой период они действуют, порядок начисления и выплаты процентов. В отдельных графах банк укажет, можно ли продлить депозит или досрочно вернуть часть вклада без потери процентов.