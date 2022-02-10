Не оборвать связь времен

Остров Жохова входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море и расположен на 77-м градусе северной широты. Пару десятилетий назад там обнаружили стоянку древнего человека. Ее возраст – 9 тысяч лет.

Как древние обитатели Якутии добрались в столь высокие широты до сих пор остается загадкой для ученых. И таких артефактов на Крайнем Севере, напомнил заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин, великое множество. Для их изучения и сохранения на базе Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) создан консорциум. О его работе рассказали в Петербурге участники пресс-конференции, которая прошла на площадке информационного агентства ТАСС.

Консорциум «Мировое историко-культурное наследие Арктики», уточнил проректор по развитию РГГМУ Денис Леонтьев, создан в прошлом году. Сейчас в его составе 24 участника.

— Такие объекты культурного наследия в Арктике, как полярная станция 30-х годов в бухте Тихая, Соловецкий архипелаг, петроглифы Канозера – это осязаемое свидетельство истории освоения территории. Они обладают образовательными и воспитательными функциями, которые помогают понять и сохранить нашу культуру, — подчеркнул Леонтьев.

В начале февраля прошло первое рабочее совещание консорциума: утвердили повестку и план мероприятий на текущий год. В числе поставленных задач – сохранение материальных и нематериальных активов, подготовка и издание Атласа Арктики, популяризация культурного наследия коренных народов Севера.

Как сообщил Павел Филин, сам он лично старается ежегодно бывать в Арктической зоне нашей страны. В последние годы участвовал в крупных экспедициях, организованных Российским географическим обществом на островах архипелагов российской Арктики.

— Там действительно огромное количество уникальнейших объектов культурного наследия, сохранившихся как с древних времен, так и с более поздних периодов, — отметил Филин.

При этом, продолжил ученый, большинство из них не состоит на государственном учете. Нет программ сохранения и популяризации этих памятников культуры.

— Наша деятельность, — взял слово заместитель директора представительства РГГМУ в Москве Андрей Брыксенков, — направлена, в том числе на международное сотрудничество. Грех не воспользоваться возможностью того, что в течение ближайших двух лет Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Мы планируем использовать эту платформу для продвижения наших инициатив.

Одна из них – создание радио на языках коренных народов. Это должно быть неполитическое вещание, которое охватит не только жителей российского, но и европейского в целом, а также канадского Севера.

Есть такое понятие, продолжил Брыксенков, как «сохранение за счет использования». Всегда легче поддерживать в рабочем состоянии исторический объект, если он задействован в настоящее время. Один из путей вдохнуть вторую жизнь в исторические памятники Арктики – привезти к ним туристов. Расширение турпотока может стать драйвером не только развития экономики арктических регионов, но и сохранения имеющихся здесь памятников истории и культуры.