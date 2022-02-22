На стадионы вернутся зрители

Темпы заболеваемости коронавирусом падают. И это, отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, дает возможность продолжить ослаблять введенные в связи с пандемией ограничения.

Снегом нынче не обижены

Теперь зрители снова смогут присутствовать на спортивных мероприятиях. В случае закрытого помещения обязательными условиями остаются QR-коды, защитные маски и заполняемость зала не более 50 процентов. Уже с прошлой недели, напомнил глава региона, QR-коды не требуются для посещения кинотеатров, заведений общепита, торговых центров, бассейнов, аквапарков, а также заселения в гостиницы.

И еще о спорте. 5 марта в Мурманске откроется 87-й Праздник Севера. А первый старт Полярной олимпиады будет дан 7 марта. В программе 16 соревнований по 11 видам спорта. Предполагается, что в розыгрыше 600 комплектов медалей примут участие более 5 тысяч спортсменов.

Соревнования пройдут в Мурманске, Апатитах, Оленегорске, Полярных Зорях, а также Кольском и Ловозерском районах. Одновременно состоится 62-й Праздник Севера учащихся. В его программе – 15 соревнований. Таким образом, всего их будет более трех десятков.

Ну а наиболее масштабным событием традиционно станет лыжный марафон, в этом году – 48-й по счету. Он входит в пятерку лучших марафонов страны, и уже сегодня на него зарегистрировались 877 спортсменов из 41 региона России и 12 стран мира.

— Марафона все ждут, снег у нас хороший, — сказал губернатор.

Да, снегом в этом году мы точно не обижены. И очередной циклон продолжает засыпать им Мурманскую область.

Режим повышенной готовности, сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский, введен в областном центре еще 18 февраля. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

На прошедшей неделе улично-дорожную сеть области чистили 439 единиц техники и 506 дорожных рабочих. Во дворах трудились 236 машин и более 2500 работников управляющих организаций.

В результате очищено от снега и наледи более 12 миллионов квадратных метров улиц, 767 уличных лестниц и 2061 кровля. Вывезено более 162 тысяч кубических метров снега.

К школьным пространствам добавят дошкольные

Жители Мурманской области, сообщила на оперативном совещании заместитель губернатора – министр цифрового развития Александра Никипелова, могут получить в электронном виде 121 услугу регионального и муниципального уровней. Наиболее востребованными из них являются предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и постановка на учет и направление детей в дошкольные образовательные учреждения.

Основной платформой для получения для получения услуг онлайн служит портал «Госуслуги». Одновременно с ним развиваются и региональные сервисы.

В конце прошлой недели в Кировске состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В числе прочего сенаторы, отметил губернатор Андрей Чибис, высоко оценили практики, которые применяются в регионе по созданию комфортной и продуктивной среды для учеников и студентов.

Среди успешно реализованных проектов – создание кадетских классов, квантолабов, кванториумов и программа преобразования школьных пространств «Arctic schools», в рамках которой уже обновлено 56 помещений.

В этом году финансирование на эти цели увеличено и составит 200 миллионов рублей. При этом программа расширена и на детские сады.

Еще более 80 миллионов рублей заложены на поддержку программы развития колледжей и других организаций среднего профессионального обучения.

Подведены итоги конкурса среди муниципалитетов на предоставление субсидии для поддержки программ развития малого и среднего бизнеса.

— Заявки подали 13 муниципалитетов. Все они были хорошо проработаны и допущены к конкурсу. Все заявки удовлетворены, — сообщила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова.

В этом году, уточнила она, объем поддержки возрос почти вдвое, с 7,2 миллиона до 13 миллионов рублей. Появились два новых направления – на поддержку социального предпринимательства и самозанятых.