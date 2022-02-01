Когда в собственности интеллект

Какими недавними изобретениями может гордиться Россия? Котируются ли они на мировом уровне? Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подвела итоги прошедшего года. Пресс-конференция прошла в пресс-центре ТАСС.

Развитие патентной активности, отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, идет в нашей стране согласно общемировым трендам научно-технического прогресса – медицина, фармакология, биотехнологии. По этим направлениям число российских заявок на получение патентов растет второй год подряд. Многие из них, кстати, направлены на борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции (НКИ).

Среди других направлений – системы связи и навигации, летательные аппараты, железнодорожный транспорт, суперкомпьютеры. На 21 процент выросло число заявок на программные продукты. Это связано с налоговым стимулированием IT-сферы.

Значительно, добавил руководитель Роспатента, выросло количество заявок на регистрацию товарных знаков. На пике популярности – региональные бренды. По темпам роста мы здесь опережаем все страны мира. Впервые в прошлом году было более ста тысяч таких заявок.

— Это свидетельствует об оптимизме в отечественной экономике. Это результат, который настроен на будущее. Потому что создание бренда, создание деловой репутации – это то, что будет действовать в ближайшие годы, а может, и десятилетия, — резюмировал Григорий Ивлиев.

Меняется и сама Служба по интеллектуальной собственности. О цифровизации ведомства рассказал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов. В последнее время здесь разработано 15 новых цифровых продуктов, 11 из которых – государственные информационные системы. В частности, теперь есть возможность регистрировать заявки в режиме онлайн на все объекты интеллектуальной собственности. Сервисы Службы стали доступны круглосуточно.

— Все информационные решения – и аппаратная часть, и программные продукты, создавались отечественными производителями, — подчеркнул Юрий Зубов. — Мы уверены, что наша цифровая трансформация откроет перед изобретателями еще большие возможности для творчества, позволит увеличить доходы от интеллектуальной собственности в разы.

В условиях пандемии НКИ заявки на изобретения в медицинской сфере рассматриваются в приоритетном режиме. За прошедший год, сообщила заместитель директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Татьяна Эриванцева, их поступило более тысячи. И на половину выданы патенты. В частности, только в декабре выдано три патента на вакцины от COVID-19, включая детскую, разработанную в Центре имени Гамалеи, где создали «Спутник V». А всего на различные вакцины от коронавируса выдан уже 21 патент.

— COVID-19 ускоряет внедрение очень многих технологий. Уже внедрены многие новые противовирусные препараты, — отметила Татьяна Эриванцева.

Один из них – «Мир 19». Он позволяет подавить распространение вируса. А значит, может применяться в профилактических целях.

В борьбу с НКИ, отметили участники пресс-конференции, включились не только медики и фармацевты, но и высокотехнологичные компании из других отраслей. В их числе Сбербанк, которому выдали патент на дезинфицирующий пылесос.

— Заявок, которые сочетают эффективность и экологичность, очень много, — добавил Григорий Ивлиев.

В качестве еще одного примера он привел разработку ученых из Обнинска. Они создали новые материалы на основе кремния для корпуса атомного реактора. При утилизации такой корпус может быть переработан более глубоко, чем выполненный из применяемых сейчас материалов.

В числе других прорывных технологий года участники встречи назвали изобретение ученых Росстандарта, которые создали новые композитные материалы. По тепловой защите они превышают все имеющиеся аналоги. Использовать их можно как в космосе, так и в повседневной жизни, в той же Арктике, например.

А в Нижегородском университете имени Лобачевского разработали препарат инсулина, который можно использовать перорально, то есть в форме таблеток, а не инъекций. И это действительно прорыв в борьбе с диабетом в части путей доставки инсулина.