Карьера и путешествия

Структура рынка труда быстро меняется. Особенно стремительно этот процесс идет в активно развивающихся северных регионах. Какие новые профессии нужны в Арктике? Откуда брать людей и где готовить специалистов?

Эти и другие вопросы, связанные с рынком труда, обсудили участники очередного заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

— Тема кадров, которую мы сейчас поднимаем, является одним из направлений того самого устойчивого развития территории Арктики, — подчеркнул генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

Нужны специалисты по климатическому земледелию, отметил координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников, говоря о новых востребованных рынком труда профессиях. Эта тема сегодня крайне актуальна в связи с декларированным переходом производства на углеродную нейтральность.

Еще одно направление – специалисты по управлению, обслуживанию и ремонту дронов. Их в стране практически нет. Ну разве что у военных. А еще нужны специалисты в сфере альтернативной энергетики. Список, понятно, не исчерпывающий. Откуда их брать? Особенно в малонаселенных арктических регионах.

Один из выходов предлагает госкорпорация «Росатом». На повестке дня стоит строительство атомных станций малой мощности. Одна из них – «Академик Ломоносов» – уже работает в Певеке. Скоро будут строиться другие. Так вот, «Росатом», сообщил Воротников, уже начал готовить в Нижнем Новгороде кадры для них, которые берет в той же Якутии. По такому же принципу могут пойти и уже идут другие крупные отечественные компании. В принципе, речь идет о старой и доброй традиции целевого набора в вузы.

Еще один вариант – привлечение кадров из южных районов страны. Результаты опроса студентов Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Сенявина (СПбМТК) представила координатор Центра подходящей работы ПОРА Светлана Шилина. Ребятам задали вопросы о планируемом трудоустройстве, готовности к переезду и работе в Арктике, в частности, на предприятиях инфраструктуры Северного морского пути.

Результаты таковы. Исключительно по специальности хотят работать менее половины опрошенных. Это будущие специалисты, которые потенциально могут быть заинтересованы в работе в Арктике. Готовы к переезду в северные районы около половины (44 процента) из них. В качестве мотива при этом ребята назвали перспективы и путешествия. Исключительно ради денег согласны мерзнуть всего 19 процентов. А мешает переезду, по мнению студентов, нехватка информации.

О новых формах рекрутинговой работы рассказал редактор телеграмм-канала «ПОРА работать в Арктике» Игорь Кузнецов. Начало трудовой деятельности в арктическом регионе для молодых специалистов, по его мнению, крайне заманчиво. Зарплата выше, многим дают подъемные. А еще молодые люди приобретают столь необходимый опыт. Отработав пять – восемь лет на Крайнем Севере, они смогут вернуться в родные края.

Что касается вахтовиков, то, по мнению Кузнецова, хорошими помощниками рекрутерам могут стать женщины. Главное – объяснить им все преимущества. А они немалые. В вахтовых поселках высокая зарплата, отсутствие алкоголя и, что немаловажно для многих, практически нет женщин. Так что благоверный не запьет и не загуляет. Да еще и денег привезет. А значит, многие жены с удовольствием отправят туда мужей на заработки.