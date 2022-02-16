Экономика перегрелась

В минувшую пятницу Банк России в очередной раз принял решение о повышении ключевой ставки. Она поднята на 100 базисных пунктов (1 процент) до 9,5 процента годовых.

В основе этого решения, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив.

Возвращение годовой инфляции к целевым 4 процентам Банк России ожидает теперь только в середине следующего года. Чтобы добиться этого и сдержать рост цен

Вопреки ожиданиям Центробанка, перелома в динамике инфляции не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина этого – нарастающий дисбаланс в экономике. В результате потребовалась более жесткая денежно-кредитная политика, чем в ЦБ предполагали раньше.

Экономика страны, продолжила глава Банка России, не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Видно уверенное повышение потребительской и деловой активности. Чистая прибыль российских компаний почти вдвое выше, чем до пандемии. А безработица обновила исторический минимум.

— Это впечатляющие результаты, если бы не одно «но» – высокая инфляция. Это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, этот перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста вплоть до рецессии, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Высокая инфляция, продолжила она, сводит на нет все преимущества экономического роста для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям. Перегрев экономики – следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. Резкое повышение первого производство просто не может компенсировать увеличением выпуска. Поэтому цены в последнее время существенно подросли.

За прошлый год они, признала Набиуллина, выросли вдвое выше цели по инфляции, установленной Банком России. И в январе этот процесс продолжился.

Все это отнюдь не означает, подчеркнула она, что денежно-кредитная политика, как некоторые утверждают, не оказывает существенного влияния на рост цен. Без повышения ЦБ РФ ключевой ставки инфляция в прошлом году могла достигнуть 10 процентов и выше.

— В сложившихся условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос. Денежно-кредитная политика может и должна сыграть возложенную на нее роль. Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения, мы должны убрать избыточный спрос, — отметила Эльвира Набиуллина.

По прогнозу Банка России, ВВП в этом году вырастет на 2–3 процента. В следующем году – на 1,5–2,5 процента. Регулятор повысил и расширил диапазон инфляции до 5–6 процентов в этом году. К 4 процентам годовая инфляция должна вернуться к середине 2023 года.

— Сразу подчеркну: это ни в коем случае не означает, что мы стали меньше привержены своей цели. Но можем ли мы обеспечить инфляцию в 4 процента к концу этого года? Без рецессии – нет, — отметила Эльвира Набиуллина.