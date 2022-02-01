Демография, образование, культура…

В составе 11 национальных в прошлом году в Мурманской области реализовывались 45 региональных проектов. Работы велись более чем на трехстах объектах. Предварительные итоги областное правительство подвело на очередном заседании.

По дорогам – в числе лидеров

В прошлом году Мурманская область улучшила результаты выполнения нацпроектов, сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание. Как пояснил глава региона, если в 2020 году на 100 процентов были выполнены 6 из 10 нацпроектов, то в 2021 – уже 8 из 11. Это стало возможным благодаря более качественной работе всех органов власти на региональном и муниципальном уровнях, а также системе мониторинга и контроля, которая постоянно совершенствуется.

— Мы в числе лидеров по исполнению нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Обновили более 890 тысяч квадратных метров дорог, в том числе 9 объектов из плана уже на этот год – и это только в рамках нацпроекта. На 60 процентов больше, чем в 2020 году, — подчеркнул Андрей Чибис.

С 2019 года в 4 раза выросли бюджетные инвестиции в капитальное строительство. В текущем году на эти цели будет направлено более 17 миллиардов рублей.

В числе важнейших задач строительной отрасли в регионе Андрей Чибис назвал расселение из аварийного жилья. В Мурманской области активно возрождается жилищное строительство – введено почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 333 индивидуальных жилых дома.

В отчетном году завершено строительство или выполнен капремонт ряда значимых для региона объектов. Один из них – областной драматический театр.

В Североморске построена школа на 1200 мест – первое новое школьное здание в области за последние 30 лет. Принял ребят новый детский сад в Мурмашах. Еще два построены и ждут получения лицензии на работу. Капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств в Коле и Гаджиеве, детские музыкальные школы в Апатитах и Оленегорске. Пять библиотек модернизированы по модельному типу. Введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник школы олимпийского резерва в Кировске.

Идет последовательная модернизация системы общего образования: открыты 12 центров «Точка роста», все образовательные организации обеспечены широкополосным интернетом.

Одним из важнейших направлений работы губернатор назвал благоустройство. В 2021 году благоустроено 246 дворовых территорий и 17 общественных пространств, реализовано 6 проектов – победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

Также, отметил Андрей Чибис, область активно реализует нацпроект «Экология».

— Мы входим в ТОП-10 по «Зеленому рейтингу» за вклад в формирование комплексной системы обращения с отходами. В рамках нацпроекта продолжаем рекультивацию пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» – процент исполнения превысил 65 процентов. Приступили к рекультивации самой крупной свалки за полярным кругом в микрорайоне Дровяное. Перевыполнили все плановые показатели по обращению с ТКО. Восстановили более полутора тысяч гектаров лесов, – сообщил глава региона.

Огромная работа проведена в регионе по совершенствованию системы здравоохранения. На 97 процентов обеспечен уровень доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах, где проживает до 2 тысяч человек. Завершено проектирование первого этапа реконструкции областного онкодиспансера.

Каждый третий житель области воспользовался услугами в кабинете «Мое здоровье» на едином портале Госуслуг. В регион поступили четыре мобильных медицинских комплекса общей стоимостью более 70 миллионов рублей. В целом на закупку медоборудования было выделено почти 130 миллионов.

— Чтобы контроль исполнения нацпроектов был четким и открытым, мы создали Единую платформу управления регионом, где есть специальный модуль по национальным проектам. Жителям области эта информация доступна на портале «Наш Север». Наша платформа заняла третье место в стране как лучший проект года по оценке Министерства цифрового развития РФ, — отметил Андрей Чибис.

Глава региона перечислил и ряд проблем, которые, по его мнению, предстоит в первую очередь решать в 2022 году. Так, в сфере здравоохранения необходимо обратить пристальное внимание на борьбу с сердечнососудистыми заболеваниями, доступность первичной помощи, а также на привлечение кадров в заполярную медицину – для этого постоянно разрабатываются и внедряются новые инструменты.

Печальными остаются и цифры гибели людей на дорогах. Нужна большая профилактическая работа, направленная на предупреждение неосторожного поведения участников движения.

По-прежнему актуальной задачей остается активизация жилищного строительства и привлечение застройщиков для работы в регионе. В частности, с этой целью, подчеркнул Андрей Чибис, произведена «перезагрузка» областного минстроя и создано министерство государственного жилищного надзора.

Собственный дом вместо квартиры

Более подробно результаты, достигнутые в прошлом году, представила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Нацпроект «Демография».

Объем финансирования превысил три миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию пять объектов, в том числе три детских сада. Более 1,7 миллиарда рублей направлено на выплаты семьям при рождении детей. В 8 муниципальных образованиях установлены спортивные площадки в соответствии с требованиями норм ГТО.

Нацпроект «Здравоохранение».

В него входят 7 региональных проектов. Общий объем финансирования – почти два миллиарда рублей. Продолжена модернизация медицинских организаций региона, шла поставка нового оборудования. Завершено проектирование первого этапа реконструкции онкологического диспансера. Несмотря на пандемию, выполнена программа диспансеризации детей с впервые выявленными заболеваниями.

Нацпроект «Образование».

Объем финансирования – более миллиарда рублей. В его рамках реализовывалось 6 региональных проектов. Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Создано 12 центров «Точка роста», оборудованных цифровыми лабораториями на сумму более 18,8 миллиона рублей. Также создано 8 новых мастерских. Все образовательные учреждения региона подключены к широкополосному интернету.

Нацпроект «Культура».

Объем финансирования превысил 500 миллионов рублей. Включает три региональных проекта. Главное событие – завершение реконструкции областного драмтеатра.

Учебные материалы и музыкальные инструменты получили шесть детских школ искусств и музыкальных школ Заполярья. Обновления затронули учреждения, расположенные в Мурманске, Коле, Полярном, Оленегорске, Полярных Зорях и Кандалакше. В четырех школах, расположенных в Гаджиево, Оленегорске, Апатитах и Коле, в рамках нацпроекта проведены капитальные ремонты, а в учреждениях Мурманска и Оленегорска созданы виртуальные концертные залы с высокотехнологичным оборудованием для трансляций.

— На переоснащение школ искусств направлено 46,5 миллиона рублей. Теперь юные музыканты могут развивать практические навыки на инструментах высокого качества, а интерактивное оборудование для теоретических занятий делает учебный процесс современным и позволяет привлекать к обучению еще больше детей, – отметила Оксана Демченко.

Нацпроект «Жилье и городская среда».

В его составе 4 региональных проекта. Объем финансирования – 2,7 миллиарда рублей. Благоустроено 246 дворов и 17 общественных пространств. Установлено 22 детские площадки в 11 муниципалитетах края.

Введено почти 50 тысяч квадратных метров жилья, причем большая их часть (более 35 тысяч квадратов) – индивидуальное жилье.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Финансирование – более полутора миллиардов рублей. Отремонтировано свыше 50 километров региональных дорог, а также более трех десятков улиц в областном центре и Коле.

Нацпроекты «Экология».

Финансирование составило без малого полтора миллиарда рублей. Продолжено восстановление лесов, очистка водных объектов. Закуплена новая техника для тушения пожаров.

Нацпроект «Цифровая экономика».

Предусматривал реализацию пяти региональных проектов. В их рамках расширены возможности обратной связи с населением для выявления различных проблем граждан. Дополнительно оцифрован ряд государственных услуг.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В прошлом году удвоилось число самозанятых граждан. Это, как подчеркнула Оксана Демченко, свидетельствует об «обелении» экономики. Выдано 63 микрозайма на сумму 58 миллиона рублей. Продолжена разъяснительная и информационная работа с самозанятыми гражданами.

В регионе также реализовывались нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости».

В этом году, отметила Оксана Демченко, число нацпроектов сохранится. А вот региональных станет на два больше – 47. Вырастет и бюджет.