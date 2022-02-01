Чтобы 5-я волна не накрыла с головой

В Мурманской области вводятся дополнительные «ковидные» ограничения. В регионе, как и по всей России, стремительно растет количество инфицированных коронавирусом граждан.

Следует, конечно, учесть, отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, что уровень тестирования у нас в полтора раза выше общероссийского норматива. А это означает и большую выявляемость заболевания.

Почти у двух третей – омикрон

Госпитализация, к счастью, пока остается на стабильном уровне. Но многократно возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Все чаще от КОВИД-19 страдают дети. За последнее время заболеваемость среди них увеличилась в пять раз.

Эпидситуацию в регионе первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова назвала напряженной. Удельный вес штамма «омикрон» возрос почти до 60 процентов. А он в семь раз более заразен, чем предыдущие. В связи с загрузкой первичного звена отменены профосмотры и плановая диспансеризация граждан.

Госпитализируются, отметила Анискова, в основном не привитые граждане. Вакцинированные, как правило, переносят новый штамм дома.

— Мы внимательно следим за развитием процесса, — сообщил Андрей Чибис. — И с учетом такого роста больных вынуждены ввести некоторые дополнительные ограничения.

С 1 февраля, уточнил глава региона, отменяются все массовые мероприятия, включая уличные. До 50 процентов сокращается наполняемость фитнес-центров, бассейнов и библиотек. Общепит снова будет работать только до 23 часов.

Ранее запланированные спортивные мероприятия проведут без присутствия зрителей. Органы власти должны перевести на «удаленку» до 50 процентов своих сотрудников. Это же рекомендовано сделать и частным компаниям.

А вот дистанционное обучение в школах пока не вводится. По мере необходимости на карантин отправляются конкретные классы.

Еще одна беда, уже последних недель – обильные снегопады. Впрочем, сейчас погода в регионе стабилизировалась. И количество жалоб на плохую уборку снега, сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, снизилось вдвое. Режим повышенной готовности снят в ЗАТО Североморск и Александровск. В областном центре он пока сохраняется.

На «Гектар Арктики» есть спрос

Программа «Гектар Арктики» действует уже полгода. В нашем регионе подано более 3300 заявлений. Причем основная их доля поступила в первые два-три месяца программы. 1380 гектаров земли уже выдано.

— Мы лидеры среди арктических регионов России по количеству желающих, — отметил губернатор Андрей Чибис.

С 1 февраля подать заявку на получение земли на Кольском полуострове могут не только жители региона, но и все россияне. Сделать это, напомнила министр имущественных отношений Виктория Минкина, можно как лично, так и через МФЦ, портал надальнийвосток.рф, по почте и некоторым другим каналам связи.

И еще одна позитивная новость: надежность энергосистемы Кольского полуострова значительно повысилась.

— Запущена вторая линия Кольско-Карельского транзита. Это один из крупнейших в стране энергетических проектов за последние годы, — отметил Андрей Чибис. — В полтора раза увеличивается пропускная способность электрических сетей, что обеспечивает выдачу мощности Кольской АЭС потребителям Северо-Западного региона.

У станции, продолжил губернатор, появляется возможность вырабатывать и продавать больше электроэнергии. Значительно повышена и надежность региональной энергосистемы. Она теперь не изолирована.

Андрей Чибис также напомнил, что тариф на электроэнергию у нас один из самых низких в стране. По этому показателю мы входим в первую десятку регионов. Дешевая энергия создает возможности для развития бизнеса – как крупного, так и малого.