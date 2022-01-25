За неделю в населенных пунктах Мурманской области убрано 4,5 тысячи дворов. С начала обильных снегопадов уже вывезено более 204 тысяч кубометров снега. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

В Мурманске не хватает техники

На особом контроле, доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, остаются подъезды к площадкам для уборки мусора. Не вывезенной в областном центре на утро понедельника оставалась 21 площадка. Впрочем, основная причина не снег, а припаркованные автомобили, которые мешают проезду спецтехники.

Для уборки улиц, продолжил министр, в регионе было задействовано 457 единиц техники и 537 дорожных рабочих. Придомовые территории очищали 296 единиц техники и 2500 работников управляющих организаций.

— Выявлено недостаточное количество техники УДХ в Мурманске для работы в режиме сильных снегопадов. Дополнительно необходимо 23 единицы техники, еще 9 единиц требуют замены, — подчеркнул Алексей Лыженков.

Количество больных новой коронавирусной инфекцией (НКИ) в Мурманской области, перешел к еще одной актуальной теме губернатор Андрей Чибис, как и в целом по России, быстро растет.

С учетом новой волны НКИ сохранена региональная доплата вспомогательному медперсоналу. Также 118 миллионов рублей выделено дополнительно на лекарства для больных.

Ситуация с госпитализацией в регионе пока остается стабильной. Около 40 процентов новых заражений НКИ приходится на омикрон. А этот штамм коронавируса переносится несколько легче, чем другие. По крайней мере, привитыми гражданами.

— Рост заболеваемости идет в основном за счет амбулаторных пациентов, — подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. — Более 30 процентов коечного фонда свободно.

Рекорды посещаемости

С 11 февраля «Аэрофлот» будет выполнять четыре рейса в неделю из Петербурга в аэропорт «Хибины». Продажа билетов началась 19 января. Только за первые сутки их было продано полторы тысячи.

Несмотря на пандемию, сообщил Андрей Чибис, регион вышел на уровень 2019 года по посещаемости туристами. При этом прежний поток гостей из Азии заместили россияне.

В прошлом году в регионе побывало 450 тысяч гостей. При этом в новогодние праздники их приехало более 75 тысяч, что вдвое больше, чем годом ранее.

Глава региона назвал туризм одной из самых динамично растущих отраслей экономики края. Она дает толчок для развития малого и среднего бизнеса, улучшения инфраструктуры территорий.

Наибольшей популярностью в новогодние праздники, отметил председатель комитета по туризму Александр Елисеев, пользовались горнолыжные трассы. Там побывало 35 тысяч гостей. Ну а самым посещаемым местом стал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Хибинах – 24 тысячи отдыхающих. «Снежную деревню» посетили 13 тысяч гостей, «Таинственный лес» – 11 тысяч.

Поддержка студенчества

В Мурманской области около 18 тысяч учащихся высших и средних специальных учебных заведений. О мерах поддержки студенчества рассказал председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко.

Первая из них – именные стипендии губернатора. Они ежегодно присуждаются как школьникам, так и студентам. Уже более 1200 человек стали их обладателями.

Еще одно направление поддержки – гранты. Они направлены на повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития региона.

Власти также поддерживают участие молодежных делегаций области в различных форумах и фестивалях. Так, в прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено более полутора миллионов рублей. Благодаря этому 150 участников от нашего региона приняли участие более чем в сорока мероприятиях.

На оперативном совещании губернатор также сообщил о новых кадровых назначениях. Министром образования и науки назначена Светлана Виденеева. До этого она более десяти лет работала первым заместителем министра труда и социального развития.

— Опытный, сильный руководитель и человек, — отрекомендовал Светлану Юрьевну Андрей Чибис.

Министерство внутренней политики, сообщил он, возглавит Анна Головина. Напомним, до этого она работала министром образования и науки Мурманской области, а в последнее время занимала пост советника губернатора.