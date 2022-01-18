У природы нет плохой погоды?

За минувшие выходные на севере Мурманской области выпала почти треть месячной нормы осадков. И снегопады продолжаются. По поручению губернатора Андрея Чибиса режим повышенной готовности введен в Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск.

По самые ушки…

От жителей этих муниципалитетов, подчеркнул глава региона на оперативном совещании, поступает больше всего жалоб на плохую уборку снега.

— Уборка снега является одной из самых главных задач городских властей. То, как сегодня организована уборка снега во дворах и проездах к ним, особенно в областном центре, не выдерживает никакой критики. Это просто издевательство над людьми, — подчеркнул Андрей Чибис. — Задача организовать уборку, тем более что мы на это обращали особое внимание, – это задача органов местного самоуправления. Получается, что у нас городские власти не способны выполнить эту простую задачу.

Если управляющие компании, продолжил глава региона, не справляются в одиночку с чисткой дворов, нужно заводить туда городскую технику. Хотя и здесь, конечно, есть вопрос: деньги от жильцов УК получают исправно, а техники у них почему-то не хватает. Этот факт должен стать предметом внимательного изучения. Но чуть позже. Сейчас главное – очистить дворы, чтобы к домам могли подъехать машины скорой помощи и других тревожных служб.

Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков подтвердил критическое положение дел с уборкой снега в областном центре. Специалисты ГЖИ, отметил он, проверили на прошлой неделе в Мурманске более 80 дворов. И практически во всех были выявлены нарушения.

Еще одна напасть, которая донимает весь скоро уже два года – пандемия новой коронавирусной инфекции. На подходе новый штамм – омикрон.

— Нас ждет очень серьезный рост по коронавирусу. Мы должны быть к этому готовы. Новая волна началась, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Особое внимание глава региона поручил уделить амбулаторному звену. Омикрон обычно переносится не так тяжело, как предыдущие штаммы, особенно теми, кто привился. Поэтому можно предположить, что значительная часть заболевших граждан будет лечиться дома.

Не исключил губернатор и введения в ближайшем будущем дополнительных ограничений. Все будет зависеть от развития ситуации.

Омикрон, добавил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, если можно так выразиться, самый быстрый штамм коронавируса. Инкубационный период составляет всего 2–3 дня. И самый заразный тоже. В зоне риска оказываются не только коллективы, общепит и транспорт, но и практически каждая семья. При этом симптомы омикрона – как у банальной ОРВИ. В общем, надо быть внимательными.

Лифты – на замену

Теперь о хороших новостях. Фонд капитального ремонта готовится к кампании этого года. Уже заключены контракты на ремонт ста домов в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Ловозере, Ковдоре, Апатитах, Мончегорске, Полярных Зорях, Североморске, Кольском районе и Печенгском муниципальном округе.

В планах – еще 80 домов. Плюс дополнительная программа по ремонту фасадов и установке декоративной подсветки в областном центре. Отдельная тема – ремонт кровель.

Федеральный центр, сообщил губернатор Андрей Чибис, одобрил заявку региона на замену 170 лифтов. Это 323 миллиона рублей. Новые подъемники появятся в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО Североморск и Александровск.

Мурманская область активно включилась в национальный проект «Производительность труда». Об участии в нем рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Проект, уточнила она, направлен на предприятия несырьевого сектора экономики. Есть и ряд других критериев. Один из них – годовая выручка от 400 миллионов рублей.

Предусмотрено несколько этапов. Первый – подготовка, которая занимает два месяца. Затем в течение полугода на предприятии работают специалисты, которые внимательно анализируют все производственные процессы и дают рекомендации по улучшению их показателей. После чего в течение двух с половиной лет осуществляется мониторинг достигнутых результатов. А это улучшение логистики, увеличение загрузки оборудования и другие показатели.

К 2024 году, сообщила Ольга Кузнецова, в проект будут вовлечены более 6 тысяч предприятий по всей стране. В нашей области его участниками должны стать 15 компаний. Шесть из них уже включились в работу.

Самый успешный пример – Оленегорский механический завод. Время выпуска продукции здесь сокращено вдвое, существенно повысилась выработка на одного работника.