Словом года стал «коронавирус»

Каким был для россиян 2021 год? С какими чувствами граждане встретили новый год и что ждут от него? Эти и другие вопросы задали соотечественникам специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Репрезентативный телефонный опрос охватил 600 населенных пунктов в 80 регионах страны. О его результатах генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал на пресс-конференции. В режиме онлайн она прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Полученные данные, сразу уточнил социолог, не истина в последней инстанции. Однако всероссийский опрос не зря называется репрезентативным. Его погрешность не превышает 2,5 процента.

Итак, год прошедший. Очень удачным для себя лично его назвали лишь 5 процентов опрошенных. В целом хорошим – 40 процентов, скорее трудным – 38 и очень тяжелым – 15 процентов.

— Пока баланс оценок негативный, — резюмировал Валерий Федоров, — минус 8 пунктов. Но по сравнению с прошлым годом показатели улучшились в четыре раза. Тогда было минус 33 пункта.

Респондентов также попросили оценить год для страны в целом. Очень удачным его сочли 2 процента опрошенных, в целом хорошим – 17, скорее трудным – 48 и очень тяжелым – 24 процента. Здесь, как видим, также доминируют негативные оценки. Баланс составил минус 53 пункта. Причем взгляды оказались более пессимистичны, чем при подведении личных итогов. Однако следует учесть, что годом ранее этот показатель был минус 79 пунктов.

Итоги прошедшего года для мира, по мнению россиян, оказались еще плачевнее. Очень удачным его счел лишь 1 процент опрошенных. В целом хорошим – 9, скорее трудным – 47 и очень тяжелым – 30 процентов. Общий баланс минус 66 пунктов. Годом ранее – минус 83.

— С какими эмоциями вы провожаете 2021 и встречаете 2022 год? — поинтересовались социологи.

Пессимизм высказали 14 процентов опрошенных, оптимизм – 41 процент. Без особых эмоций перешли условный временной рубеж 43 процента респондентов. Эти результаты практически совпадают с прошлогодними.

Ключевым словом уходящего года ожидаемо стал коронавирус (38 процентов опрошенных). На втором и третьем местах понятия «рост цен» (34 процента) и «QR-коды» (28 процентов) соответственно.

Что готовит миру наступивший год? Чего ждут от него россияне? Думают, что он будет удачным, 12 процентов респондентов. В целом хорошим – 34, скорее трудным – 37 и очень плохим – 4 процента. Общий индекс составляет плюс пять пунктов. Иначе говоря, оптимистов оказалось больше.

Представив результаты опроса, глава ВЦИОМ ответил на вопросы журналистов. Те, в частности, попросили назвать темы, которые, по мнению социолога, являются для россиян наиболее интересными.

На первом месте, ответил Валерий Федоров, безусловно, охрана здоровья. Причем не только в плане новой коронавирусной инфекции. Вопросы здравоохранения беспокоили наших соотечественников и до начала пандемии. И сейчас ничего не изменилось.

— Коронавирус пришел, но другие болезни никуда не делись, — пояснил Валерий Федоров.

На втором по значимости месте – инфляция. В прошлом году рост цен, напомнил глава ВЦИОМ, оказался очень высоким. На третьем месте – экономика и работа.

— А насколько охотно россияне вообще участвуют в социологических опросах? — задали следующий вопрос журналисты.

— Раньше участвовали охотнее, — констатировал Валерий Федоров. — Когда-то такие опросы были диковинкой, редкой птицей. Участием в них можно было похвастаться. А сегодня это рутина. В стране около 600 социологических и маркетинговых компаний. И большинство из них для проведения опросов используют телефон. На россиян обрушился вал звонков от компаний, банков, а то и просто мошенников. Под таким градом обращений многие просто перестают брать трубку при звонке с незнакомого номера.