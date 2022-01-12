Подпись выдадут в налоговой

По данным на конец декабря почти 800 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили квалифицированную электронную подпись (КЭП) в налоговых инспекциях региона.

КЭП, напоминает пресс-служба управления ФНС по Мурманской области, формируется и выдается бесплатно. Налогоплательщику нужно лишь предоставить для этого специальный носитель – токен. Примечательно, что можно использовать уже имеющийся у заявителя токен, если он соответствует требованиям, а также хранить на одном носителе несколько электронных подписей одного и того же лица, выданных как коммерческими, так и государственными удостоверяющими центрами.

— Главная особенность электронной подписи, выдаваемой в налоговом органе, заключается в ее универсальности, — пояснил начальник отдела информационной безопасности областного УФНС Михаил Быстров. — К примеру, ранее для участия в государственных закупках требовалась отдельная подпись, теперь для этого достаточно электронной подписи от ФНС России.

С электронной подписью, выдаваемой в налоговых инспекциях, можно не только сдавать налоговую отчетность, но и отправлять документы в государственные органы в электронном виде, принимать госзаказы, работать с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), оформлять сделки и многое другое. Это значительно упрощает взаимодействие бизнеса с партнерами и контролирующими органами.

Для выдачи КЭП следует предварительно записаться на прием в налоговую инспекцию через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» или «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

В целях обеспечения информационной безопасности первичное получение квалифицированного сертификата удостоверяющего центра ФНС России возможно только при личной явке заявителя в точку выдачи КЭП, находящуюся в операционном зале инспекции.