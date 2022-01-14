Очистим Арктику вместе

Итоги реализации федерального проекта «Чистая Арктика» в 2021 году, а также планы на 2022 год обсудили участники совещания, которое прошло в Минвостокразвития России.

С удвоенными усилиями

— Проект нашел живой отклик по всей стране, в арктических регионах волонтерами было собрано свыше полутора тысяч тонн отходов. Цель на 2022 год – улучшить результаты, вовлечь в проект большее количество добровольцев, заручиться поддержкой крупных предприятий. Один из важных приоритетов – уборка территорий, привлекательных для развития туризма, — цитирует министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Как сообщил руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, в нынешнем году количество мест, охваченных проектом «Чистая Арктика», возрастет более чем вдвое. В предварительном перечне территорий, которым требуется очистка от накопленного экологического ущерба, сформированном на основании предложений арктических регионов, уже более 70 мест. Количество добровольцев, желающих принять участие в проекте, превысило три тысячи человек.

Так, в Мурманской области проводится работа по рекультивации опасных объектов. В числе приоритетных задач – очистка территории птицефабрики «Снежная» и крупнейшей из расположенных за полярным кругом свалок. Оба объекта расположены в водоохранной зоне.

Всего в рамках «Чистой Арктики» у нас запланированы четыре мероприятия. Одна из основных площадок – Териберка. В прошедшем году там создан природный парк. Эта территория пользуется огромной популярностью у туристов. Однако накопленные там отходы отчасти портят красоту этого места.

В экологические акции активно включились предприятия региона. А Минобороны помогает с очисткой территорий, на которых дислоцировались воинские подразделения.

Тикси избавят от металлолома

Серьезные планы по очистке Арктики имеются и в других северных регионах страны. Расширять комплекс работ в рамках проекта намерен Ямало-Ненецкий автономный округ. В частности, в июле-августе запланирована очистка территории полярной станции «Марресаля» общей площадью пять гектаров. Предстоит собрать и подготовить к вывозу около трех тысяч тонн отходов – бочки, топливные цистерны, строительный, бытовой, промышленный мусор.

Якутия до 2023 года планирует вывезти около сорока тысяч тонн мусора из Тикси. Этот населенный пункт и прилегающие территории будут полностью очищены от металлолома. Около трехсот волонтеров намерена вовлечь в экологические проекты в рамках «Чистой Арктики» Карелия.

В Архангельской области продолжатся работы по уборке территории Новодвинской крепости. В прошедшем году в окрестностях метеорологической станции Малые Кармакулы волонтеры собрали около 215 тонн металлолома. Предстоит убрать еще около 600 тонн.

На Чукотке уже собрано и вывезено на утилизацию более 17 тысяч тонн металлолома – около 17 процентов от общего количества. Уборка территорий продолжится. Определено шесть площадок – в Певеке, Эгвекиноте, Анадырском муниципальном районе. Будет привлечено более трехсот волонтеров.

В ходе совещания, уточняет пресс-служба Минвостокразвития, затрагивались и вопросы утилизации собранных отходов. Так, Якутия рассматривает возможность приобретения мусоросжигательных установок.

Представители регионов (в частности, Мурманской и Архангельской областей, а также Якутии) обратили внимание на необходимость включения в программу проектов, связанных с утилизацией нескольких сотен судов, затопленных в Арктической зоне.

По словам Алексея Чекункова, будут рассмотрены варианты федеральной поддержки таких проектов. Глава Минвостокразвития предложил консолидировать все существующие региональные экологические инициативы под эгидой федеральной платформы «Чистая Арктика», что позволило бы вовлечь в проект максимальное количество участников и эффективнее решать накопленные экологические проблемы.