Кто спровоцировал газовый кризис?

Россия производит порядка двух миллиардов тонн условного топлива в год. Половина идет на собственные нужды, половина отправляется на экспорт. В прошлом году по всем видам энергоресурсов произошло увеличение добычи.

Как кризис цен на газ в Европе отразится на темпах энергоперехода? Каковы прогнозы относительно сроков сертификации и запуска газопровода «Северный поток–2»? На эти и другие вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный ответил на пресс-конференции. В режиме онлайн она прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

— В прошлом году цены на природный газ побили все мыслимые рекорды. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль фактически обвинил в европейском газовом кризисе российский Газпром. Как вы прокомментируете подобное утверждение?

— Это политически ангажированное заявление. Газпром исполняет контракты. Заявок на заключение дополнительных долгосрочных контрактов к уже действующим от европейцев не поступало. Похоже, ситуация их устраивает. Газовые трейдеры на этом очень хорошо зарабатывают, — ответил Павел Завальный.

В прошлом году, продолжил он, добыча газа в России возросла почти на десять процентов. И более половины дополнительного объема ушло на экспорт.

Прокомментировал глава думского энергетического комитета и перспективы перехода в сложившихся условиях к безуглеродной энергетике. Скоропалительные решения в пользу так называемой зеленой энергии, считает Завальный, носят популистский характер. Экономика не может быстро перестроиться. Поэтому водородная энергетика не появится завтра. Нужно понимать, что она значительно дороже, чем углеводородная. И так будет всегда.

Нынешний рост цен на углеводороды, связанный с восстановлением мировой экономики после пандемии, безусловно, будет стимулировать приближение энергоперехода. Но на 15–30 лет углеводородный характер энергетики сохранится, считает Павел Завальный. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в лучшем случае будут лишь компенсировать прирост ее потребления.

Более того, сегодня можно говорить о ренессансе угля. Основными потребителями этого, мягко говоря, не самого экологичного вида топлива являются Китай и Индия – крупнейшие мировые экономики.

— Каковы перспективы сертификации и запуска газопровода «Северный поток–2»?

— Нет никаких препятствий, чтобы сертифицировать его не позже февраля. Но сейчас пошла затяжка чисто политическая. Если будет принято решение, сделать это можно в кратчайшие сроки. Пока прогнозировать сложно. У меня лично нет оптимизма по этому поводу.

— Поддерживаете ли вы предложенный Центробанком запрет на майнинг криптовалюты?

— Для майнинга нужна электроэнергия. И предприниматели, которые майнингом занимались, получали ее по ценам, предусмотренным для населения. А это неправильно. Ведь тарифы для населения субсидируются за счет промышленных потребителей. Получается, государство субсидирует майнинг. Я противник этого. Если хотят заниматься майнингом, пусть покупают электроэнергию по ценам, установленным для промышленных потребителей. Да и криптовалюта ничем сегодня не обеспечена, она виртуальна. А для ее получения тратится реальная энергия. Из угля она производится или из газа, но это сопровождается выбросами углекислого газа в атмосферу.