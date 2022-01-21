Что доложила разведка?

Возможность обнаружения новых месторождений в Арктической зоне России, уверен генеральный директор АО «Росгео» Сергей Горьков, существует.

Пример тому – результаты, полученные во время реализации проекта по определению внешней границы континентального шельфа. Тогда, в 2020 году в море Лаптевых был обнаружен девятикилометровый осадочный чехол. Это достаточно серьезное геологическое открытие. Пока это не месторождение, а, возможно, новая геологическая провинция, которая требует дальнейшего изучения.

О стоящих перед отраслью задачах руководитель крупнейшего в стране геологического холдинга рассказал на пресс-конференции, которая прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

— Если мы говорим о нефти и газе, сегодня перспективны два мегарегиона – Восточная Сибирь и Арктика. Что касается Арктики, то здесь больше газа, чем нефти. Но возникают вопросы высокой себестоимости добычи и серьезных требований с точки зрения экологии. Сказать, что Арктика изучена в полной мере, невозможно. Перспективы открытия новых месторождений там существуют, — сказал Сергей Горьков.

Прошедший год в целом, продолжил он, сложился для геологоразведки непросто. Цены на газ и нефть пошли вверх, но объемы разведки на шельфе практически не дали прироста. Однако выручка холдинга увеличилась при этом на 20 процентов. И это очень существенный рост в таких условиях. На этот год ожидают еще плюс 10–12 процентов.

— Нам удалось заключить контракты в Африке – это Бенин и Судан. Удалось также реализовать первый этап нашего сотрудничества с Монголией. Мы договорились о перспективах его развития. А самым фундаментальным событием стало подписание соглашения с ARGAS (Саудовская Аравия) о начале реализации проекта поиска твердых полезных ископаемых. Советские геологи в Саудовскую Аравию вообще никогда не заходили. Для нас это очень важное направление. Страна большая, есть перспективы, — сообщил Сергей Горьков.

Инвестиционная программа «Росгео» на этот год составляет 9 миллиардов рублей – 5 миллиардов собственных средств и 4 миллиарда в рамках утвержденной правительством страны программы докапитализации.

— Это рекордный показатель с постсоветского периода. В течение следующих трех лет общий объем инвестиций в модернизацию компании составит порядка 23 миллиардов рублей, — уточнил Сергей Горьков.

Стоит задача не просто модернизации, а создания новых технологий мирового класса. Так, утверждена стратегия цифровой трансформации. Акцент в ней сделан на развитие искусственного интеллекта, блокчейн, разработку российского программного обеспечения.

В этом году холдинг планирует на 40 процентов сократить зависимость от западных производителей программ (пока она составляет в геологии около 90 процентов) и инвестировать в цифровизацию до 500 миллионов рублей.

— Никогда в российской геологии такие суммы на цифровизацию не выделялись. Для нас это важное направление, мы будем его активно развивать, — сказал Сергей Горьков.

Что в дальнейшей перспективе? Геологам, по мнению Горькова, нужно сконцентрироваться на работах поисковой стадии, чтобы восполнить поисковый задел. Также акцент должен быть сделан на дефицитные металлы и металлы, которых требуют новые технологии и задачи импортозамещения.

Обновления требует и научный флот. Не все суда можно модернизировать. Устаревшие нужно замещать новыми, которые работают по методологии 3D. Спрос на трехмерную сейсмику сегодня очень невелик.