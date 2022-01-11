Без серьезных эксцессов

В период новогодних каникул в Мурманской области состоялось около 700 культурных и спортивных мероприятий. По предварительным данным в них приняло участие свыше 230 тысяч северян.

— Праздники прошли спокойно, безопасно, без каких-либо серьезных эксцессов, — отметил губернатор Андрей Чибис на первом в наступившем году оперативном совещании.

В штатном режиме, по словам министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова, отработала коммунальная сфера региона, технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки.

30 декабря, доложил министр, в Сафонове произошло отключение тепла и горячей воды в 16 многоквартирных домах. Аварию оперативно устранили. 31 декабря в 9 часов утра в Зашейке отключилось электроснабжение в частном секторе. Его подачу восстановили уже в 11.30.

Так же под Новый год, в 21 час пропал свет в 251 многоквартирном доме в центре Мурманска. Уже в 22.30 электричество вернули в квартиры. А 1 и 5 января отключался свет в Луостари. И там с аварией удалось справиться в максимально сжатые сроки.

Около 60 тысяч кубометров снега вывезли коммунальные службы из населенных пунктов Мурманской области. Это вдвое больше, чем в новогодние праздники годом ранее. Только из областного центра нынче убрали 31 тысячу кубов.

На улицах, сообщил Лыженков, работали 358 единиц техники и 461 дорожный рабочий. Дворы чистили 148 машин и 2364 работника управляющих организаций. Освобождено от снега более 11 квадратных километров улично-дорожной сети, 844 уличные лестницы и 1500 кровель.

С этого года, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, в регионе значительно увеличены объемы перевозок по межмуниципальным маршрутам.

Связь областного центра с пригородами улучшена в среднем на четверть. Число рейсов в Североморск (маршрут № 105), Выходной (110) и Мишуково (111) выросло на 20 процентов. Интенсивность движения на 106-м маршруте в аэропорт увеличилась на 25 процентов, а на 140-м (Молочный) и 120-м (Тулома) – на 36 процентов.

В целом в области действуют 175 маршрутов общественного транспорта – 114 муниципальных и 61 межмуниципальный. В прошлом году для них закуплено 90 новых автобусов и троллейбусов. Программа обновления автопарка будет продолжена.

От новой коронавирусной инфекции (НКИ) привито более 342 тысяч жителей Мурманской области. Это почти 74 процента от плана по охвату взрослого населения.

— Хочу сказать спасибо жителям области, которые в праздники продолжали проходить вакцинацию, проявляя тем самым ответственность по отношению к своему здоровью, безопасности близких и окружающих, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

По его словам, ситуация с заболеваемостью НКИ в регионе продолжает оставаться стабильной. Количество новых случаев в новогодние каникулы не превышало 110 в день, а в отдельные дни составляло менее 100.

— Мы вошли в 2022 год достаточно спокойно. Надеюсь, что и после Нового года это положение сохранится. Но коронавирус никуда не ушел, и те ограничения, которые существуют, пусть и минимальные, продолжат действовать. Мы внимательно следим за ситуацией, — резюмировал глава региона.

Для пациентов с НКИ, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, развернуто 952 койки. Работают 25 бригад скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад в поликлиниках. Прививочную кампанию ведет 51 бригада.