То дождь, то снег

Погода на Кольском полуострове стоит неустойчивая. То и дело наблюдаются оттепели с переходами температуры через ноль. Это создает хлопоты для коммунальщиков.

О ходе уборка населенных пунктов региона от снега и наледи доложил на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. Уборку придомовых территорий, сообщил он, ведут 68 единиц техники 2465 работников управляющих организаций. Очищено более 42 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, 519 лестниц и 485 кровель. Вывезено 1813 кубических метров снега.

Каждый второй переписался онлайн

Координационный совет по социально-экономическому развитию города Мурманска, сообщил губернатор Андрей Чибис, возобновляет работу.

— Напомню, что эту площадку мы уже запускали. И она выполнила свои задачи, когда определялись ключевые мероприятия национальных проектов. Сегодня это вновь очень актуально с учетом увеличения финансирования. Те новации, которые сегодня прорабатываются, в том числе – обновление общественного транспорта, определение территорий дворов для ремонта, определение дорог, которые необходимо будет отремонтировать в следующем году и в последующие годы, те нюансы, которые нужно изучать и отрабатывать, в том числе по округам города, прошу на этой площадке обсудить, — сказал глава региона.

Губернатор также поручил подготовить список обновленного состава совета. Возглавит его заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Врио главы администрации города Мурманска Валентину Доцник Андрей Чибис назначил заместителем руководителя Координационного совета.

Более 300 тысяч северян уже переписались в ходе идущей сейчас Всероссийской переписи населения. Причем практически половина сделали это на портале «Госуслуги». По Интернет-переписи регион относится к лидерам.

— У жителей Мурманской области еще есть время выполнить свой гражданский долг. Призываю всех, кто еще не переписался, сделать это, — сказал губернатор Андрей Чибис.

В Мурманской области на переписи в качестве переписчиков, контролеров, инструкторов заняты более 1500 сотрудников. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и регулярно проходят ПЦР-тестирование на ковид.

Более подробно о ситуации с новой коронавирусной инфекцией доложила первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова. На прошлой неделе, сообщила она, в регионе развернуто еще три десятка коек для ковидных больных. Теперь коечный фонд составляет 1174 единиц, включая 932 кислородных, в том числе 135 с аппаратами ИВЛ. Пятая часть свободна.

Охват тестированием у нас в полтора раза выше норматива. Уже проведено более 1,3 миллиона ПЦР-тестов. Привились более 263,5 тысячи желающих. Это более 57 процентов от плана, который составляет 80 процентов взрослого населения. Более 95 тысяч человек привились от сезонного гриппа.

Горячая вода станет качественной

Вице-губернатор Юрий Сердечкин доложил о завершении реализации первого этапа проекта по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов в Ленинском округе Мурманска.

Качество горячей воды беспокоило жителей округа давно. При застройке в советское время подключение потребителей было спроектировано по открытой системе, при которой отбор горячей воды осуществлялся прямо из систем отопления. Однако такое водоснабжение не соответствует современным нормам.

Правительство области совместно с АО «Мурманэнергосбыт» и ГОУП «Мурманскводоканал» разработало проект по обеспечению жителей качественным горячим водоснабжением. Для этого в домах устанавливают индивидуальные теплопункты, и подогрев воды происходит непосредственно в доме.

— В этом году мы реализовали первый этап программы. 29 домов переведены на закрытую систему горячего водоснабжения, в них установлены 30 индивидуальных теплопунктов, — рассказал Юрий Сердечкин. — Из резервного фонда Мурманской области на эти нужды было выделено 75 миллионов рублей. Никаких платежей с граждан на эти работы не взималось.

Проект имеет несколько дополнительных положительных эффектов: автоматическая система регулирования теплопунктов позволит проводить анализ потребления тепловой энергии и регулировать подачу тепла. Это поможет снизить расходы потребителей на теплоснабжение.

Кроме того, вместе с установкой оборудования производится ремонт находящихся в домах тепловых пунктов, а реконструкция изношенных наружных сетей повысит надежность водоснабжения и теплоснабжения.

До конца 2025 года на закрытую систему горячего водоснабжения будут переведены 442 дома. Входит в этот перечень и 41 дом микрорайона Росляково. На обеспечение 70 тысяч мурманчан качественным ресурсом будет направлено 2,5 миллиарда рублей.