Центробанк проводит опрос

Банк России предлагает гражданам и юридическим лицам принять участие в опросе о безопасности услуг, предоставляемых финансовыми организациями.

Респондентам предлагают оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества.

Опрос также содержит вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций и так далее.

Анализ этой информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности.

Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России по ссылке или с помощью QR-кода, который будет размещен в отделениях МФЦ, социальных учреждениях и других местах общественного пользования.