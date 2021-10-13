Земле не предавать!

Россиян нацеливают на переработку мусора. Мурманская область входит в число регионов-лидеров, где реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет наиболее успешно.

— Жесткая системная работа по всем экологическим реформам принципиально важна, — отметил губернатор Андрей Чибис. — Сейчас мы сортируем 50 процентов отходов. А доля того, что подлежит захоронению, снижена до 73 процентов. Это почти вдвое выше целевых показателей. Сегодня у нас имеется реально работающий мусороперерабатывающий комплекс. Мы также реконструируем мусоросжигательный завод. Программа его модернизации обойдется почти в 800 миллионов рублей.

На 80 процентов, продолжил глава региона, обновлены мусорные контейнеры и техника. В следующем году эта работа должна быть завершена.

— Реформа заработала, и в конце прошлого года мы совместно с региональным оператором, проанализировав потоки мусора, решили не строить свалку в южной части области, а обойтись там перегрузочными станциями. Это позволит более полно загрузить мощности уже имеющихся двух объектов на севере, — уточнил Андрей Чибис.

Активно ликвидируется и накопленный в регионе ущерб. В следующем году, сообщил губернатор, должна завершиться работа по утилизации пометохранилища давно не работающей птицефабрики. Началась рекультивация гигантской мусорной свалки возле областного центра.

В течение последних двух лет на Кольском полуострове закрыты два наиболее вредных металлургических производства, что на 82 процента сократило выбросы диоксида серы. Серьезной проблемой для региона остается мазутное теплоснабжение. Версии, как от него избавиться, сейчас просчитываются.

Глава региона выступил в Подмосковье на пленарной сессии Российского экологического форума, участники которого обсуждают промежуточные итоги реформы по обращению с ТКО.

— Экологическая повестка является достаточно острой для всех субъектов Российской Федерации, — подчеркнула заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко. — Граждане остро реагируют на вопросы обращения с мусором. И сегодня мы говорим о первых результатах проводимой реформы. Наша общая заслуга в том, что мы не допустили никаких мусорных коллапсов в период пандемии. На сегодня реформа уже реализуется в 82 субъектах страны. Работают 176 региональных операторов. Услуга эта сегодня доступна более чем 96 процентам россиян. Создана федеральная схема обращения с отходами. Информация в нее собирается из всех регионов.

Вице-премьер также сформулировала пять основных задач на будущее. Так, к 2030 году все города с численностью населения более 100 тысяч человек должны перейти на раздельный сбор мусора. На закупку баков для такого сбора правительство выделило миллиард рублей.

Вторая задача заключается в снижении образования и захоронения отходов. Решение этой задачи невозможно без перехода на экологичную упаковку всех без исключения товаров. Однако бизнес не желает тратить дополнительные средства на переход к экологичной упаковке. Решение этой проблемы путем усиления ответственности и есть третья задача.

Четвертая задача – создание мощностей по транспортировке, переработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Пятая задача предполагает переход к экономике замкнутого цикла, когда максимум отходов перерабатываются в сырье.

— Перед тем, как перейти к безотходному производству, необходимо ликвидировать уже накопленный экологический ущерб. И этот вопрос сейчас начал решаться системно, — добавил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Нужны, продолжил министр, единые нормы и требования к собственникам потенциально опасных предприятий. При закрытии таких мощностей бизнес должен ликвидировать весь ущерб, нанесенный природе. Соответствующий законопроект уже готовится.

— Построена схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Это универсальный инструмент. В текущем году туда будет загружен весь реестр контейнерных площадок. Будут также контролироваться все мусоровозы, — подвел первые итоги реформы генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Так называемая «мусорная» реформа стартовала в России в 2019 году. Необходимость изменений в отрасли назревала очень давно. Даже сейчас на полигонное захоронение в ряде регионов отправляется львиная доля мусора. В итоге ценные ресурсы – металл, стекло, пластик, остаются просто гнить несколько столетий.

Президент поставил задачу создать к 2030 году устойчивую систему обращения с ТКО, которая позволит сортировать сто процентов отходов, вдвое при этом снизив объем мусора, направляемого на полигоны.