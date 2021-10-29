В бюджет поступило свыше 73 млрд рублей

За девять месяцев в консолидированный бюджет региона поступило 73,1 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Почти половину этой суммы, 47 процентов, обеспечил налог на прибыль организаций – 34,3 миллиарда рублей. На втором месте, 30 миллиардов рублей или 41 процент, налог на доходы физических лиц.

Налогов на совокупный доход поступило 4,1 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем за соответствующий период прошлого года. Положительная динамика обусловлена ростом в 1,6 раза поступлений от налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. За девять месяцев они уплатили более 3 миллиардов.

Областное управление ФНС, сообщает пресс-служба ведомства, также отмечает прирост почти на 8 процентов уплаченных налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами. Их поступления за отчетный период составили 1,5 миллиарда рублей.

В местные бюджеты муниципальных образований Заполярья за указанный период перечислено 13,8 миллиарда рублей. Поступления выросли по сравнению с январем-сентябрем прошлого года почти на 18 процентов. Налог на доходы физических лиц обеспечил 65 процентов от общей суммы, составив 9 миллиардов рублей в абсолютном выражении. Кроме этого, существенную долю доходов, 4,1 миллиарда или 30 процентов, сформировали налоги на совокупный доход.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за девять месяцев достигли 36,5 миллиарда рублей, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года почти на 8 процентов.

Наибольший прирост, почти 10 процентов, отмечен по взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Поступления составили 6,5 миллиарда рублей.

Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование перечислено 27,2 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 8 процентов.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления составили 2,8 миллиарда рублей с приростом по отношению к девяти месяцам прошлого года на 3 процента.