Техника в порядке, песок завезли

Готовность к уборке снега власти региона обсудили вчера на оперативном совещании. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, к работе в зимний период подготовлены 536 единиц техники.

Закуплено более 60 тысяч тонн песка, реагентов и пескосоляной смеси, что составляет 95 процентов от необходимых объемов. Поставки продолжаются.

Бюджет пополнился с лихвой

В десяти муниципальных образованиях, уточнил Лыженков, заключены контракты с подрядными организациями на уборку территории на 2022 год, 16 муниципалитетов до конца года проведут торги на продление действующих контрактов, 7 муниципалитетов проводят уборку собственными силами.

Необходимости новых мест для складирования снега нет. Исключение составляет только областной центр. После закрытия свалки в Дровяном здесь остались три снежных полигона – два в Ленинском округе и один в Первомайском. В настоящее время подготовлена документация на разработку проекта по созданию места складирования снега в районе улицы Домостроительная.

Зимовать натощак регион не будет. Благодаря успешной работе крупнейших налогоплательщиков в областном бюджете появились дополнительные доходы. Эти деньги, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, пойдут на реализацию приоритетных для области задач стратегического плана «На Севере – жить!»

Как доложил и.о. министра финансов Михаил Селезнев, уже подготовлен законопроект корректировки областного бюджета на текущий и два последующих года. Он должен быть внесен в областную думу.

Увеличение бюджетных доходов обеспечено в основном дополнительными поступлениями налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Так, по итогам 9 месяцев поступления первого из них возросли на 27 процентов или на 13,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оценка годовых поступлений бюджетных доходов увеличена на 19,3 миллиарда рублей, в том числе налога на прибыль – на 15,3 миллиарда, НДФЛ – на 2,9 миллиарда. В целом планируемый объем доходов на 2021 год вырастет на 20,7 миллиарда рублей и составит 112,3 миллиарда. Расходы возрастут на 3,5 миллиарда и достигнут 104,6 миллиарда рублей.

Дополнительные деньги предполагается направить на индексацию на 5 процентов с сентября заработной платы тем категориям работников государственных учреждений, которые не включены в указы президента. Также предлагается увеличить бюджетные кредиты муниципальным образованиям.

Законно ли в Мурманске рубят деревья

— Мурманская область может стать местом дислокации всероссийских, окружных и межрегиональных трудовых проектов молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», — подчеркнул председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко.

В сентябре, уточнил Хаценко, в Мурманске прошла учредительная конференция регионального отделения РСО. В него уже вошли студенческие педагогические отряды «Черника» и «Большая Медведица», а также студенческие отряды проводников «Арктика» и «Аляска».

Прошедшим летом их участники организовали школу вожатского мастерства, работали в детских оздоровительных лагерях, а также проводниками на маршруте Мурманск–Санкт-Петербург–Мурманск.

Безусловно, подчеркнул Егор Хаценко, в приоритете остается развитие студенческих отрядов строительного направления. Губернатор Андрей Чибис поручил уже сейчас обсудить со строительными организациями и студотрядами возможности для работы студентов на стройках в будущем году.

Глава региона также поручил областному министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства разобраться в законности вырубок деревьев в Мурманске. Жалоб на уничтожение зеленых насаждений, уточнил Андрей Чибис, он получает немало. И северяне абсолютно правильно проявляют заботу о природе.

— Когда решения о вырубке принимаются, они должны быть обоснованы, — подчеркнул губернатор.

Болельщиков пустят в спортзалы

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Мурманской области остается непростой. Но, как сообщил губернатор Андрей Чибис, ужесточать карантинные меры власти пока не станут. Более того, будет снят запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий в закрытых залах.

Правда, определенных ограничений избежать не удастся. Во-первых, заполняемость спортивных объектов не должна превышать 30 процентов. Во-вторых, зрители должны быть привиты от коронавируса. Исключение составят уже переболевшие и имеющие свежий ПЦР-тест. Все это должно быть подтверждено QR-кодом. В настоящее время, уточнил губернатор, Мурманская область находится на 27 месте в стране по количеству привитых граждан и 32-м – по темпам вакцинации.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе сейчас работают 49 прививочных бригад. Вакцинировано более 251 тысячи желающих. Это более 54 процентов от плана, который составляет 80 процентов взрослого населения.

Вакцинацию от сезонного гриппа ведут 70 бригад, включая 28 детских. Привита 71 тысяча желающих, включая 21 тысячу детей, что составляет более 18 процентов от плана.

Для больных коронавирусной инфекцией развернуто 1089 коек, 806 из которых имеют подачу кислорода, а 135 оснащены системой ИВЛ. На догоспитальном этапе больных обслуживают 24 бригады скорой медицинской помощи и 30 амбулаторных патронажных бригад.