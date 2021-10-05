Среди лучших в стране

Мурманский Центр инновационной эмбриологии и репродукции «Эмбрилайф» признан лучшим инфраструктурным проектом на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил, подводя итоги прошедшей в Москве Российской недели ГЧП.

Хорошая динамика

По итогам за 2020 год Мурманская область поднялась на 15 пунктов в рейтинге развития ГЧП и сегодня занимает 23-е место среди всех регионов страны.

— Это хорошая динамика, — подчеркнул Андрей Чибис. — У нас сейчас реализуется 28 проектов ГЧП в сфере туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В их числе модернизация теплоснабжения в Умбе и Ковдоре, ледовая арена «Метеор» в областном центре.

Особо губернатор отметил самый крупный, знаковый проект создания культурно-делового центра «Новый Мурманск», старт которому будет дан в будущем году.

Проект создания и внедрения «Единой цифровой платформы управления регионом» (ЕЦПУР) стал призером ежегодного Всероссийского конкурса «Проектный Олимп 2021».

— Платформа сегодня позволяет нам видеть ход всех строительных работ, реализации контрактов, все поручения и ключевые приоритеты. ЕЦПУР, действительно, стала удобным помощником для всех нас. Благодарю весь коллектив за работу, которая так высоко оценивается на федеральном уровне, — отметил глава региона.

В числе лидеров Мурманская область и в реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда. По уровню достигнутых показателей мы занимаем 12-е место среди всех регионов.

Как доложил и.о. министра строительства Алексей Грачиков, в программу попадают 5531 гражданин и более 98,8 тысячи квадратных метров жилого фонда. Объем финансирования составляет 6,5 миллиарда рублей, 4,7 миллиарда и которых – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Реализация программы подсчитывается нарастающим итогом. На конец текущего года для Мурманской области предусмотрено расселение 1470 граждан и более 26,4 тысячи квадратных метров жилфонда. Оба показателя, отметил Грачиков, уже перевыполнены и составляют 1610 человек и более 31,7 тысячи квадратных метров.

Готовимся к снегу

Муниципалитеты Мурманской области готовятся к первому снегу. Закуплено более 60 тысяч тонн песка, реагентов и песко-соляной смеси, что составляет 95 процентов от необходимого объема, доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. Места складирования снега на дворовых территориях устанавливаются управляющими организациям. Куда его вывозить из городов и поселков, решают муниципальные власти.

На начало сентября в Мурманской области, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, заключено 1050 социальных контрактов. За весь прошлый год их было 250. Средняя сумма помощи на один контракт за 8 месяцев составила около 49 тысяч рублей. В прошлом году – 17 тысяч. Столь значительный рост стал возможен за счет изменений на федеральном уровне, в результате которых регион получил на эти цели 131 миллион он рублей из федерального бюджета.

— Социальный контракт, — напомнил министр, — это соглашение, которое заключается органами социальной защиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Получатели такой помощи берут на себя определенные обязательства. Например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь гражданам перейти на самообеспечение.

В первую очередь, деньги, поступающие в рамках социального контракта, должны тратиться на профессиональное обучение или получение дополнительного профобразования, на поиск работы и открытие собственного бизнеса.

Кроме того, нуждающиеся семьи могут использовать эти средства на преодоление трудной жизненной ситуации: покупку товаров первой необходимости и лекарств, обуви и одежды, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, школьные товары и услуги дошкольного и школьного образования.

Для стационарного лечения новой коронавирусной инфекции в Мурманской области задействовано 1049 коек, включая 877 с кислородом и 126 с ИВЛ.

Работают, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, 49 прививочных бригад. Вакцинация вновь ведется в торговых комплексах областного центра – «Плазма», «Волна» и «Мурманск-Молл». От ковид-19 привито более 243 тысяч желающих, что превышает 52 процента от плана, который составляет 80 процентов от взрослого населения. Еще почти 40 тысяч человек привились от сезонного гриппа. Более 19 тысяч из них – дети.