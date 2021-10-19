Совсем, как огуречик?

Вначале – самая главная новость для всех мальчишек и девчонок: чипсов хватит всем! Несмотря на небывало жаркое лето, урожай картофеля достаточно хорош, чтобы обеспечить производство этого лакомства.

По тундре, по железной дороге

В этом заверил всех директор по корпоративным коммуникациям компании «Пепсико» Россия и СНГ Александр Костиков. Кстати, если раньше чипсовые сорта картофеля «Пепсико» возила из Египта, то сегодня покупает их у поставщиков в Подмосковье, Владимирской и других ближайших к столице областях. А это серьезное сокращение выбросов углекислого газа за счет многократного уменьшения транспортного плеча.

Как международные и российские компании на уровне логистики адаптируются к безуглеродной повестке, представители бизнеса обсудили за круглым столом, организованном международным мультимедийным пресс-центром «Россия сегодня».

— Трудно найти еще одну глобальную экосистему, которая была бы настолько дисбалансирована из-за коронавируса, как логистика. Система поставок нарушена, страдают и транспортники, и грузоотправители, — подчеркнул директор Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления «Сколково» Алексей Калинин, выступивший в роли модератора встречи.

Впрочем, и без пандемии в сфере глобальных перевозок накопилось немало проблем. Первая заключается в том, что в США и Европе производительность портов в четыре раза ниже, чем в Азии. А это приводит к накапливанию грузов. Усугубляет ситуацию гонка масштабов: суда-контейнеровозы стали столь огромными, что начали застревать в Суэцком канале. В общем, настоящий бардак. Фрахтовые ставки растут, а грузополучатели стремятся запастись товаром на черный день.

— Логистика сместилась из зоны «достаточно и вовремя» в зону «запасем на всякий случай», — подытожил Калинин.

В этих условиях товаропроизводители и перевозчики ищут новые транспортные коридоры. И интересным транзитным маршрутом может оказаться Россия, которая представляет единое таможенное и логистическое пространство между Европой и Азией.

С точки зрения углеродной нейтральности, уточнил президент ПАО «Трансконтейнер» Александр Исурин, наиболее токсичными являются авиаперевозки. До пандемии многие компактные товары вроде смартфонов и прочих гаджетов доставлялись из Китая в Европу на грузовых палубах пассажирских самолетов. Сейчас, в период пандемии рейсов практически не осталось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Водный маршрут через Суэцкий канал дает средние результаты в смысле выбросов углерода. А наиболее экологически чистыми оказывается сухопутный траффик через Россию. Да, электрифицированная железная дорога бьет воздушные и морские перевозки по всем экологическим статьям.

При этом сейчас по Транссибу перевозится менее пяти процентов от общего объема грузопотока из Китая в Европу. Причина в плохо развитой инфраструктуре и отсутствии так называемого бесшовного документооборота на белорусско-польской границе.

Я тебя слепила из того, что было

— Всем нужно думать о «зеленой» экономике, включая логистику. Эта тема очень близка нашей компании. Мы с восьмидесятых годов прошлого века занимаемся сокращением вредных выбросов, — взял слово генеральный директор компании «3M» в России и СНГ Матс Фриберг.

Промышленный гигант планирует за двадцать ближайших лет инвестировать миллиард долларов для достижения целей по защите окружающей среды. «3М» полностью перейдет на перерабатываемый пластик и вторичный картон. В общем, я тебя слепила из того, что было…

Уже к 2030 выбросы парниковых газов компанией должны снизиться наполовину. К 2040 году снижение составит 80 процентов. А еще через десять лет «3М» достигнет экологической точки дзен – полной углеродной нейтральности.

В эти же сроки готова отказаться от выбросов парниковых газов и компания «Русал». Промежуточный финиш у металлургов такой: к 2030 году минус 35 процентов от уровня 2018-го.

Для производства алюминия, напомнила директор по устойчивому развитию компании «Русал» Ирина Бахтина, нужно огромное количество энергии. Поэтому его очень сложно адаптировать его к «зеленой» экономике.

Сложно, но можно. В мире потребляется 65 миллионов тонн алюминия в год. При этом только четверть крылатого металла производится с использованием возобновляемой энергии ГЭС. А это в семь раз меньше выбросов углекислого газа, чем при использовании электричества, произведенного на угольных станциях. Именно такой низкоуглеродный алюминий предлагает на рынке «Русал».

Но вернемся к «Пепсико». Компания, подчеркнул Александр Костиков, готова достигнуть углеродной нейтральности в 2040 году. Уже к 2022 году она планирует использовать в России только возобновляемые источники энергии. Также «Пепсико» хочет перейти на стопроцентно перерабатываемую упаковку и полностью безотходное производство. Уже сейчас последний показатель превышает 80 процентов даже на самых старых заводах компании.

Алюминиевая и энергетическая компания «ЭН+ ГРУП» думает о переходе с СПГ и природного газа на водород. Экономики в этом пока нет, отметил операционный директор компании Вячеслав Соломин, но перспектива с точки зрения «зеленой» энергии ясно прослеживается.

Главная проблема водородного топлива – его транспортировка. Маленькая по размерам молекула охрупчивает и сталь, и многие другие материалы. Сейчас «ЭН+ ГРУП» ведет разработку алюминиевого контейнера в формате стандартного 40-футового для транспортировки этого перспективного вида топлива.

Вячеслав Соломин также высказался о необходимости выработки более глобальной политики в развития возобновляемых источников энергии. Например, у Алжира или Египта нет сегодня финансовых возможностей строить солнечные электростанции. Так где же их строить, в Якутии?