Сам себе начальник

В Мурманской области зарегистрировано 9800 самозанятых граждан. Этот режим налогообложения действует в регионе с июля прошлого года. И уже на конец декабря на него перешли 5,5 тысячи человек.

Это люди, которые занимаются маркетингом, разработкой сайтов, оказывают консультационные, бухгалтерские и другие услуги. Список профессий и занятий можно продолжить.

Поддержка такого вида занятости осуществляется в нашей области в соответствии с региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По стране в целом самозанятых уже более трех миллионов. Общероссийский народный фронт (ОНФ) создал им в помощь интернет-портал www.samo-zanyatost.ru. Одна из задач этого ресурса – давать оперативные ответы на вопросы, которые возникают у людей, которые уже стали или еще только собираются стать самозанятыми.

Лучшие практики регионов по поддержке этой категории населения обсудили вчера на заседании круглого стола, который организовали ОНФ и Минэкономразвития России. В режиме видеосвязи он объединил более сотни участников из всех регионов страны – как чиновников, так и самих самозанятых граждан. От нашей области в заседании принял участие заместитель министра развития Арктики и экономики Андрей Варич.

— Федеральный центр выделяет у нас как успешные практики губернаторский стартап, который мы запустили в прошлом году по инициативе главы региона Андрея Владимировича Чибиса, вывод наших самозанятых на маркетплейсы, а также образовательные мероприятия, которые у нас проводятся, — отметил он в беседе с журналистами.