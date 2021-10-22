С интернетом на «ты»

В Мурманской области создано 325 переписных участков. Нанято 1565 человек переписного персонала. На выходных переписчики прошли обучение, а с понедельника начали опрашивать население. Респонденты принимают их вполне благожелательно, отказов не зафиксировано.

Итоги первой недели Всероссийской переписи населения статистики подвели на брифинге в Мурманске, где сейчас находится заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

— Перепись на портале «Госуслуги» превзошла все наши ожидания. И минимальный порог в десять процентов, который мы ставили себе изначально, мы точно преодолеем, — отметил Смелов.

Если считать в процентах, в электронной переписи вырвались вперед жители Тульской области (более 15 процентов от уже переписавшихся), Мордовии, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Марийской республики и Санкт-Петербурга. Мурманская область, кстати, по этому показателю на почетном, как сказали бы раньше, седьмом месте. В целом в переписи лидируют Якутия (23 процента населения), все та же Тульская область (21 процент) и Крым (19,6 процента).

— Усложнится ли работа переписчиков в связи объявлением нерабочей недели? — поинтересовались у Павла Смелова журналисты.

— Наоборот, упростится, — последовал ответ. — Проще застать людей, которые будут находиться дома. Продлевать сроки переписи Росстат не планирует. Мы идем с хорошим опережением графика и предполагаем, что в некоторых субъектах перепись закончится раньше обозначенного срока.

— У нас в области перепись тоже пошла неплохим темпом, — сообщил руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов. — В лидерах Терский муниципальный район, где переписались уже 16,3 процента населения, ЗАТО Островной (свыше 15 процентов) и Печенгский муниципальный округ (14,5 процента). Минимальный процент (4,1) – в Ковдорском муниципальном округе. Но я думаю, что темпы выровняются, и убежден, что перепись мы завершим досрочно.

Основной этап Всероссийской переписи населения начался 15 октября и продлится по 14 ноября. Главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора».