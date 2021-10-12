Регион продолжает обновлять автопарк

Двести миллионов, напомнил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, ранее уже направлены на закупку автобусов и троллейбусов. Но в современных машинах нуждается не только общественный транспорт региона, но и социальные учреждения.

Так что обновление автопарка будет продолжено. Глава региона поручил подготовить документы на покупку девяти единиц социально значимой техники на общую сумму свыше 55 миллионов рублей. Будут приобретены два мобильных стоматологических комплекса для отдаленных населенных пунктов Печенгского округа и Кандалакшского района и специальный автобус для работы передвижных бригад областной станции переливания крови.

Также региональный автопарк пополнят четыре автомобиля – для доставки к месту учебы ребят, находящихся в Центре социальной помощи семье и детям в Мурманске, и перевозки лиц с ограниченными возможностями к месту оказания услуг в Апатитах, Североморске и Печенгском округе.

Министерству культуры поручено обзавестись автобусом для перевозки по области творческих коллективов. А еще будет приобретена машина для заливки льда на катках областного центра.

Возможности для дополнительных трат на важные цели имеются. По итогам девяти месяцев, бюджет региона исполнен с профицитом в 6,7 миллиарда рублей. Об этом также шла речь на совещании.

Общие итоги социально-экономического развития региона подвела заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Индекс промышленного производства составил 102,7 процента. А доходы консолидированного бюджета выросли в полтора раза. Наибольший рост отмечен в поступлениях налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

Согласно текущим данным рост инвестиций в экономику составил 9,4 процента, в СЗФО – 1,7 процента, по стране в целом – 7,3 процента. Наша строительная отрасль дала прирост в 9,3 процента, в СЗФО отмечено падение на 9,4 процента, по стране в целом – прирост в 7 процентов.

Ольга Кузнецова также рассказала об успехах агропромышленного комплекса Кольского края. В сельском хозяйстве занято более трех тысяч северян, а налоговые поступления от предприятий отрасли превышают миллиард рублей в год. В Мурманской области действуют 20 крупных сельхозпроизводителей и 29 фермерских хозяйств. Финансовая поддержка отрасли дает результат – в регионе наблюдается рост производства сельхозпродукции на 4 процента по сравнению с 2019 годом.

— Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20 процентов, увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, — отметила Ольга Кузнецова.

В приоритете – племенное и молочное животноводство, а также северное оленеводство. Растут объемы региональной господдержки сельхозпроизводителей. В текущем году она превысит 360 миллионов рублей (годом ранее – 287 миллионов). Плюс более 220 миллионов рублей, которые выделены на эти цели из федерального бюджета.

— Субсидии носят заявительный характер, это не конкурсный отбор. Так что поддержку может получить каждый заявитель, — уточнила Ольга Кузнецова.

Отдельная тема – аквакультура. Товарным выращиванием рыбы у нас занимаются 27 организаций. Им выделено 74 рыбоводных участка. В прошлом году в регионе произведено 52,3 тысячи тонн товарной продукции рыбоводства. За первые шесть месяцев нынешнего года – уже более 48 тысяч тонн. В 2020 году отрасль аквакультуры получила 92,8 миллиона рублей поддержки. В этом, считая и федеральные средства, ей выделено уже 207 миллионов.

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, с учетом ухудшения эпидситуации с начала октября в стационарах региона дополнительно развернуто 50 коек для больных новой коронавирусной инфекцией. На сегодня коечный фонд составляет 1089 единиц.

49 прививочных бригад вакцинировали от ковид-19 более 247 тысяч желающих, что превышает 53 процента от плана. Развернута и вакцинация от сезонного гриппа. В регионе работают 70 прививочных бригад, включая 28 детских. Уже вакцинировано свыше 56 тысяч человек, включая более 26 тысяч детей.