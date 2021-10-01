Пора раскошелиться

В Мурманской области началась массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год. В этом году их получат более 346 тысяч северян на общую сумму, превышающую 1 миллиард 170 миллионов рублей.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления ФНС Роман Говищак. Раскошелиться обязаны 260 тысяч собственников имущества, 191 тысяча владельцев транспортных средств и более 20 тысяч счастливых обладателей земельных участков.

На сайте Федеральной налоговой службы, уточнил Роман Говищак, создана промо-страница (https://www.nalog.gov.ru/rn51/nu2021/), которая так и называется «Налоговые уведомления 2021 года». Здесь дана подробная информация о налоговых уведомлениях, способах их получения, сроках уплаты начисленных налогов, а также имеющихся льготах.

Почти половину (42 процента) налоговых уведомлений северяне получили в электронном виде. Речь о пользователях сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он содержит информацию обо всех объектах налогоплательщика, начисленных суммах и уплаченных налогах, а также задолженности. Здесь же можно совершить онлайн-оплату начислений. Тем, кто не зарегистрирован в сервисе, уведомления в октябре направят по почте заказными письмами.

По сравнению с прошлым годом общая сумма подлежащих уплате имущественных налогов в регионе выросла почти на 200 миллионов рублей. При этом, как сообщила начальник отдела налогообложения имущества областного управления ФНС Наталья Толстых, сумма земельного налога осталась фактически прежней – около 37 миллионов.

В этом году северянам начислено 528 миллионов рублей транспортного налога. Тут цифры подросли. Отчасти это связано с покупкой более мощных автомобилей. Да еще Минпромторг расширил перечень авто стоимостью от трех миллионов, в отношении которых применяется повышающий коэффициент при уплате налога.

Наибольшее увеличение (+23 процента) коснулось налога на имущество физических лиц. Сумма в этом году составила 606 миллионов. Причина более весомых цифр кроется в новой кадастровой стоимости. Она была утверждена в конце 2019 года и действует с января 2020-го.

Некоторым гражданам также предстоит заплатить налог на доходы физических лиц. Это касается тех, кому НДФЛ был начислен, но не был удержан ранее налоговыми агентами.

Срок уплаты всех перечисленных налогов, напомнила Наталья Толстых, 1 декабря. Форма налогового уведомления с прошлого года не изменилась. В документе перечислены только те объекты, в отношении которых начислен налог. Если предоставлена льгота, и налог платить не надо, то и объекта в уведомлении не будет. Так что лица, у которых все объекты попадают под льготы, уведомления не получат вовсе. Как и те, кому начислено менее ста рублей.

В Налоговой службе действует проактивный режим предоставления льгот. Проще говоря, заявлять о своем праве на них гражданам не нужно. К льготникам относятся пенсионеры, предпенсионеры (это лица, которые могли бы получать пенсию, если бы возраст выхода на нее не повысили), граждане, имеющие более трех детей, и ряд других категорий.

Квитанции, добавила Наталья Толстых, к уведомлению, как и в прошлом году, не прилагаются. Но для оплаты можно воспользоваться QR-кодом или штрих-кодом.