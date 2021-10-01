Пионеры цифровизации

Две недели остается до начала очередной Всероссийской переписи населения. Старт ее основного этапа назначен на 15 октября. Продлится перепись месяц, до 14 ноября. Впервые россияне смогут заявить о себе в режиме онлайн.

Что представляет собой электронный переписной лист? Где и когда можно его заполнить? Насколько это сложно? Выдержит ли инфраструктура портала «Госуслуги» критические нагрузки?

На эти вопросы ответили на совместной пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Павел Смелов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Онлайн-перепись, сообщил Смелов, пройдет с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги». Причем переписать разрешено не только себя, но и домохозяйство, то есть всех родственников, с которыми вы живете совместно. Заполнить электронный переписной лист можно будет непосредственно на сайте – на своем домашнем компьютере или на компьютере в МФЦ, а также через приложение «Госуслуги» на смартфоне.

— Мы ведем постоянный мониторинг общественного мнения. И сентябрьский опрос показал, что 82 процента населения знают о переписи. При этом 65 процентов понимают, что это крайне необходимое для страны мероприятие, — сообщил Павел Смелов. — Очень нас порадовал и показатель 56 процентов. Это те респонденты, которые собираются принять участие в переписи через портал «Госуслуги». Мы не ожидали такой активности, это рывок в цифровом развитии.

Важно и то, что электронная перепись будет доступна на «Госуслугах» при любом типе учетной записи, даже не подтвержденной.

— У нас с Росстатом уже есть совместный опыт пробной переписи 2018 года, — рассказал Олег Качанов. — Тогда мы отработали 468 тысяч заполненных переписных листов. Но еще больше было черновиков, когда, не найдя под рукой необходимые сведения или запутавшись в опросе, люди просто бросали это занятие. После этого мы проанализировали обратную связь с респондентами, учли то, что им показалось неудобным. Этот опыт был крайне важным. Форма электронного переписного листа была существенна доработана.

Новые листы, уточнил замглавы Минцифры, участники фокус-групп заполняли в среднем около двадцати минут. И это вполне приемлемо. Кстати, заполнить лист можно будет на семи языках народов России и четырех иностранных.

Теперь о технической стороне дела. Проведено, продолжил Олег Качанов, три нагрузочных тестирования. Проще говоря, специалисты проверили мощность компьютерного железа. Портал способен обработать до 2,5 миллиона переписных листов в сутки. Это, по оценкам экспертов, более чем достаточная мощность. Так что сервера не лягут. Пик, как обычно в подобных случаях, ждут в первые часы и первые дни переписи.

Полученные в ходе переписи данные, уточнил Павел Смелов, помогут выстроить социальную и демографическую политику государства на ближайшую перспективу. Будут уточнены планы строительства жилья в конкретных регионах и городах, оценена потребность в новых детских садах, школах и больницах, просчитано необходимое развитие городской инфраструктуры, включая дорожное хозяйство и общественный транспорт.

Стоит нынешняя перепись около 32 миллиардов рублей. Это, по словам замглавы Росстата, одно из самых дешевых подобных мероприятий в мире в пересчете на душу населения. При этом 50 процентов средств пойдут на оплату труда переписчиков.