Пауки всемирной паутины

В Мурманской области растет число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В этом году их уже зарегистрировано более двух тысяч.

При этом только треть жертв кибермошенников составляют пожилые граждане. Основной же удар приходится на экономически активное население в возрасте от 20 до 60 лет. О борьбе с преступлениями в сети представители Банка России, областного УВД и Центра управления регионом рассказали на брифинге.

От звонков на телефон – к мессенджерам

— За последние три месяца мы зарегистрировали в социальных сетях 1405 сообщений о мошеннических действиях. Тема очень актуальная. И в сентябре мы начали совместную работу с Банком России по противодействию кибермошенничеству, — сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Сегодня преступники переходят от телефонных звонков к работе в социальных сетях и мессенджерах. Чтобы помочь людям не попасться на их удочку, ЦУР совместно с Банком России запустил серию обучающих семинаров по повышению финансовой грамотности.

Такие преступления, отметил заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД по Мурманской области Станислав Сидоров, конечно, раскрываются. Но следует учесть, что 90 процентов из них совершаются лицами с территории других регионов, а то и из стран ближнего зарубежья. А это, безусловно, осложняет работу правоохранительных органов. Так что пользу профилактики переоценить трудно.

Звонки от имени родственников, которые якобы попали в беду, ушли в прошлое. Сейчас мошенники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, которые сообщают, что безопасность счета потенциальной жертвы под угрозой. Для сохранности средств их предлагают перевести на «резервный» счет.

Вариантов мошенничества, естественно, много. Преступники, например, создают поддельные сайты-двойники различных интернет-магазинов и известных брендов. По-прежнему актуальны и финансовые пирамиды.

— Основную часть хищений мошенники совершают с применением методов социальной инженерии, с помощью психологических приемов вынуждая потенциальную жертву передать им данные банковской карты или перевести деньги, — сообщила начальник юридического отдела отделения Мурманск Северо-Западного ГУ ЦБ РФ Ирина Никулина. — Они умело играют на страхе граждан потерять накопления, либо, наоборот, на желании заработать быстро и много.

Задача злоумышленника, уточнила Ирина Никулина, состоит в том, чтобы заставить жертву приняла решение здесь и сейчас. Поэтому всегда нужно помнить: какие бы причины ни называл звонящий, если в ходе разговора он просит или требует сообщить ему определенную информацию или совершить банковский перевод, скорее всего – это мошенник.

Не попасть на удочку злоумышленников

— Для платежей в интернете я рекомендую иметь отдельную банковскую карту. И каждый раз переводить на нее лишь необходимую сумму непосредственно перед покупкой, — сообщила Ирина Никулина.

При звонках нужно четко придерживаться одного правила: вне зависимости от того, с какого номера вам звонят и кем представляются, не нужно сообщать никакую информацию о себе, равно как и данные банковской карты или счета. Реальный сотрудник вашего банка и так располагает необходимыми ему сведениями. А больше их никому знать и не нужно. Если сомневаетесь в собеседнике, лучше положите трубку, сами наберите номер горячей линии своего банка и убедитесь, что с вашими деньгами все в порядке.

И еще несколько простых, но от этого не менее эффективных рекомендаций. Никогда не нужно переходить по неизвестным ссылкам, открывать электронные сообщения от незнакомого адресата или перезванивать по сомнительному номеру телефона. Даже если ссылка кажется надежной, нужно сверить адрес с доменным именем официального сайта организации. А номер телефона – с тем, что указан на банковской карте.

Если вам пришло сообщение о зачислении на счет, а затем поступил звонок с просьбой о возврате денег, не спешите это делать. Вначале проверьте состояние счета, вашим собеседником вполне может оказаться мошенник. Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды.

И последнее: постарайтесь не указывать лишней информации о себе в социальных сетях. Порой злоумышленникам достаточно узнать ваши имя, фамилию и мобильный телефон, чтобы заманить в свои сети.