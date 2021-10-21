Недельный локдаун и помощь бизнесу

Президент Владимир Путин вчера в режиме видеоконференции провел очередное совещание с членами правительства. Одной из тем обсуждения стала ситуация с коронавирусом. Глава государства поддержал новый пакет антиковидных мер, предложенный кабинетом министров.

— Ситуация связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом предопределяет быстроту распространении инфекции. Очевидно, в этих условиях требуются адекватные оперативные меры реагирования властей. Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, — сказал президент Владимир Путин.

Темпы вакцинации недостаточны

О текущем положении дел с заболеваемостью доложила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

— Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, — подчеркнула она, — имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и сейчас число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. Такие высокие цифры обусловлены распространением инфекции по всей территории Российской Федерации. Это особенность этого подъема заболеваемости в отличие от предыдущего сезона и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, продолжила вице-премьер, подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явились несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.

По итогам прошлой недели показатель заболеваемости в стране составил 151,4 на 100 тысяч населения. Это на 15,5 процента выше, чем неделей ранее. Почти пятая часть случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах. Ее рост наблюдается во всех возрастных группах. При этом растет и смертность. В последнее время страна теряет около тысячи человек в сутки. Для больных коронавирусом сейчас развернуто 276,5 тысячи коек. И 86,6 процента из них заполнены.

В 79 регионах введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Для создания коллективного иммунитета поставлена цель вакцинировать не менее 80 процентов взрослого населения. Однако пока привилось чуть более 45 процентов.

Шаги от пропасти

В таких условиях, отметила Голикова, нынешних действий оказывается недостаточно, чтобы переломить негативные тенденции. Поэтому правительство выработало дополнительные меры.

Во-первых, на всей территории России предложено сделать дни с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими с сохранением заработной платы. В тех, регионах, где ситуация наиболее сложная, предлагается ввести такие вынужденные каникулы ранее, например, с 23 октября.

Во-вторых, в регионах предлагается разрешить допуск на ряд объектов социальной инфраструктуры и проход на массовые мероприятия исключительно по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию. Имеющие противопоказания к прививке должны предоставить актуальный отрицательный ПЦР-тест.

В-третьих, неработающим людям старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели коронавирусом, предложено перейти на режим самоизоляции. Тех, кто работает, необходимо перевести на дистанционный режим работы сроком на четыре недели до прохождения ими вакцинации.

В-четвертых, работодателям рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, два выходных дня.

При этом регионам окажут помощь в размере 56 миллиардов рублей на поддержку системы ОМС. На сумму 4,1 миллиарда рублей будут закуплены дорогостоящие препараты, которых порой не хватает на местах. Кроме того, до конца года в субъекты РФ направят дополнительные средства на закупку лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение.

— Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных территорий, — добавила Татьяна Голикова. — Необходимо также усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль.

Льготные кредиты пострадавшим

Недельный локдаун и ограничительные меры, безусловно, негативно скажутся на бизнесе. Правительство оценивает его потери в 60 миллиардов рублей. В список наиболее пострадавших попадут культура, спорт, гостиничный бизнес, общепит и ряд других отраслей. О дополнительных мерах их поддержки, выработанных кабинетом министров, доложил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Мер предложено две. Первая – выплатить бизнесу из пострадавших отраслей единовременные гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей. Получение помощи должно носить заявительный характер через ФНС. Прием заявок пройдет с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты произведут с 15 ноября до 31 декабря.

Вторая мера предполагает возобновление программы кредитной поддержки. Речь о дешевых кредитах с большой рассрочкой. Максимальный размер такого займа составит один МРОТ на каждого занятого, умноженный на 12 месяцев.

При этом первые полгода никаких платежей по кредиту не будет. Далее он будет погашаться равными долями по льготной процентной ставке 3 процента. В будущем году на это потребуется 7–8 миллиардов рублей. Предоставление таких кредитов предлагается увязать с сохранением численности работников.

Поддержав предложенные правительством антиковидные меры, Владимир Путин также поручил расширить объемы тестирования. Это позволит обеспечить своевременную самоизоляцию болеющих людей. Кроме того, региональные власти должны отслеживать, как выдаются больничные листы людям, которые проживают совместно с заболевшими родственниками, и тоже должны перейти на режим самоизоляции.

А еще президент призвал всех россиян вакцинироваться.

— У нас надежная, эффективная вакцина, — подчеркнул Владимир Путин.