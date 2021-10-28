Не сахар, так овощи

Товары-маркеры вновь разогнали инфляционные ожидания. В минувшую пятницу на заседании по денежно-кредитной политике совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов (0,75 процента) до 7,5 процента годовых.

Неудовлетворенный спрос

— Это существенный шаг. Очевидно, что мы находимся не в зоне тонкой настройки, — прокомментировала на пресс-конференции это решение председатель Банка России Эльвира Набиуллина. — И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем.

Инфляция, продолжила она, начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагалось ранее. И это требует большего ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось в июльском прогнозе. В августе и сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза.

В первой неделе октября инфляционное давление также не демонстрировало признаков ослабления. Подобная ситуация может быть потенциально опасной. Инфляция, напомнила Набиуллина, существенно ускорилась из-за более скромного, чем ожидалось, урожая овощей и роста издержек в животноводстве.

— Мясо, молоко, овощи – это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на них даже при относительно небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла, — уточнила глава Банка России.

Инфляционное давление продолжает формироваться и под воздействием цен на мировых рынках. Растет стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа. Газ влияет на цену азотных удобрений, что еще больше разгоняет цены на продовольствие. Дешевеют сейчас сталь, железная руда, драгоценные металлы, лес. Но пока нет уверенности, насколько устойчивыми окажутся эти тенденции.

Еще более тревожит дисбаланс между спросом и способностью предложения его удовлетворить. Быстро нарастить производство не всегда возможно. Есть ограничения по мощностям, нехватке сырья, рабочей силы и так далее. Самый яркий пример – стремительно дорожающие автомобили.

Текущий спрос подогревается растущими инфляционными ожиданиями. Возвращение инфляции к цели требует проведения жесткой денежно-кредитной политики.

— Мы повысили прогноз инфляции на этот год до 7,4–7,9 процента. Мы повысили и прогнозный диапазон среднегодовой ключевой ставки на следующий год на 1,3 процентных пункта. С учетом такой политики инфляция снизится до 4,0–4,5 процента в следующем году, — сообщила Эльвира Набиуллина.

Рабочих рук не хватает

Теперь об экономике. За исключением нефтяной отрасли, где действуют ограничения ОПЕК+, экономика в целом вернулась во втором квартале к росту. Его замедление в третьем квартале свидетельствует лишь о том, что восстановительная фаза завершена.

— По данным опросов, — уточнила глава Банка России, — предприятия рассчитывают на дальнейшее увеличение спроса. Данные за второй квартал и оперативная статистика за третий показывают, что валовое накопление основного капитала в этом году также растет быстро, даже быстрее, чем предполагалось в июле.

Безработица приблизилась к историческому минимуму, а число вакансий – к максимуму. Для их заполнения требуется либо приток трудовых мигрантов, либо перераспределение действующей рабочей силы между регионами, отраслями и предприятиями.

Рост конкуренции между работодателями за специалистов создает предпосылки для повышения заработной платы. Важно, чтобы оно было согласовано с ростом производительности труда. Иначе более высокая стоимость рабочей силы увеличит издержки, а соответствующее повышение цен на продукцию лишь еще больше раскрутит инфляцию.

— Мы сохраняем прогноз роста ВВП. В этом году он составит 4,0–4,5 процента. И далее – два–три процента в год, что соответствует траектории устойчивого роста, — сообщила Эльвира Набиуллина.

В прогнозе Банка России, продолжила она, превалируют проинфляционные риски. Основной из них – длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. Влияние оказывают и внешние факторы. На внутреннем рынке цены на ресурсы и сырье стабильны. Но их существенный рост за границей удорожает стоимость зарубежных товаров, которая также влияет на нашу инфляцию.

Еще одна тревога – вводимые противоэпидемические ограничения. Они все меньше влияют на ограничение спроса, но зато сокращают предложение за счет приостановки работы предприятий.

— Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ее на повышенном уровне дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу в следующем году ставка в среднем составит 7,3–8,3 процента годовых. А в 2023 году – 5,5–6,5 процента, — подытожила Эльвира Набиуллина.