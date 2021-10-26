Не больше и не меньше

Дни с 30 октября по 7 ноября, как и во всей России, в Мурманской области будут нерабочими. Продлевать их или вводить ранее, отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, регион не будет.

— Ситуация с коронавирусом, безусловно, является напряженной. Тем не менее, пока никаких оснований вводить локдаун на территории области не имеется, — сказал губернатор.

Уборка по-зимнему

При этом глава региона поручил министерству развития Арктики и экономики разработать дополнительные меры поддержки бизнеса. Чтобы быть готовыми их задействовать, если локдауна все же не удастся избежать.

Но пока учреждения культуры, общественного питания и других общественных сфер у нас закрываться не будут. Однако, уточнил губернатор, посещать их смогут только те, кто имеет свежий ПЦР-тест, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или сделал прививку. Подтверждением тому будет служить QR-код. Если у человека, например, нет смартфона, код можно получить в МФЦ, либо предъявить соответствующую справку.

С 30 октября по 7 ноября школы уходят на каникулы, в детских садах будут работать дежурные группы. Для граждан старше 65 лет, которые не привились, вводится режим самоизоляции с 30 октября сроком на четыре недели.

— По информации наших коллег из Роспотребнадзора рост заболеваемости в регионе отмечается. Но напряженность эпидпроцесса ниже, чем в среднем по стране, — доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

На упреждение медики дополнительно развернули для коронавирусных больных еще 40 коек в стационарах. Теперь их в регионе 1144, включая 912 с кислородом и 135 с ИВЛ. Свободный фонд достаточный.

В плане вакцинации, отметил министр, хорошо зарекомендовали себя мобильные прививочные пункты. По субботам и воскресеньям они работают в трех торговых центрах Мурманска – «Плазма», «Волна» и «Мурманск-Молл». За прошедшие выходные там привилось 660 желающих. Это вдвое больше, чем в предыдущий уикенд. С учетом этого губернатор поручил перевести такие пункты на ежедневную работу.

В целом по области, уточнил Дмитрий Панычев, привито более 256 тысяч желающих. Это превышает 55 процентов от плана, который составляет 80 процентов от взрослого населения. Более 85,5 тысячи желающих, включая свыше 27 тысяч детей, привились от сезонного гриппа. Это почти четверть от плана.

От пандемии – к делам коммунальным. Прошлая неделя принесла в Мурманскую область шквалистый ветер, снежные заряды и гололед. О готовности коммунальщиков региона к уборке снега доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

За прошедшую неделю, сообщил министр, на уборке улиц и дорог было задействовано 210 единиц техники и свыше 400 работников. Придомовые территории чистили 68 единиц техники и 2415 сотрудников управляющих компаний.

— К сожалению, не все оперативно отреагировали на быструю смену погоды и приступили к зимней уборке. По информации Центра управления регионом, жалобы на неубранный снег и наледь поступили от жителей Североморска, Гаджиева, Кировска, Ковдорского района и Мурманска, — отметил Лыженков.

Стать резидентом стало проще

Новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в Мурманской области стал проект «Федорова тундра». Он предполагает создание более тысячи рабочих мест. На первом этапе инвестиции составят 35 миллиардов, а в целом – 60 миллиардов рублей.

— Этот проект принципиально важен с точки зрения инвестиций и налоговых отчислений, которые получит наша область в рамках его реализации, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

По инициативе Мурманской области, продолжил глава региона, федеральное правительство расширило перечень видов деятельности для резидентов АЗРФ. Теперь в них включены и те, которые не требуют инвестиций в объекты недвижимости. Это упрощает возможность получение статуса резидента и соответствующих налоговых льгот представителям малого бизнеса.

И еще одна хорошая новость. На прошлой неделе, сообщил губернатор, правительственная комиссия приняла решение направить 2,5 миллиарда рублей на два важных инфраструктурных проекта в Мурманской области. Первый из них – инфраструктура электроснабжения, которая потребуется при реновации микрорайона «Больничный городок» в областном центре.

Второй проект касается реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива. В результате поселки Абрам-мыс и Дровяное, а также базирующиеся там резиденты ТОР «Столица Арктики» получат качественную воду.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, выполнен ремонт на пяти трассах региональной сети. Завершаются работы путепровода и двух мостов. Кроме того, в счет плана будущего года уложен асфальт на восьми региональных автодорогах.

Что касается агломерации «Мурманская», то в городе Кола все работы завершены. В областном центре осталось закончить тротуары на улице Траловой.