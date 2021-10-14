На войне как на войне

Нехватка масок и других элементарных средств индивидуальной защиты, закрытые стоматологические клиники и полный коллапс плановой медицинской помощи. Первая волна новой коронавирусной инфекции, кажется, накрыла систему здравоохранения с головой.

Что происходит в отрасли спустя полтора года? Выплыли? И если да, то с какими последствиями? Работу региональных систем здравоохранения в период пандемии специалисты обсудили за круглым столом в Санкт-Петербурге.

Стоматологи понесли серьезные потери

Система здравоохранения в регионе – это разные по подчинению и форме собственности медицинские организации, органы их управления, образовательные учреждения, которые готовят для нее кадры, и много еще чего.

По сравнению с западными странами, отметил главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун, система здравоохранения нашей страны обладала рядом преимуществ. И первый из них – огромный коечный фонд. Это наследие советской эпохи. Еще один плюс – большое количество амбулаторных поликлинических учреждений. Это первичное звено, которое выявляло больных и давало показания для госпитализации.

— Как в войну все врачи стали хирургами, так в период пандемии они все в кратчайшие сроки стали инфекционистами, — сказал Антон Повзун.

И о проблемах. На первых порах возникли сложности с организацией тестирования. Элементарно не хватало лабораторий, что приводило к задержке верификации диагноза для передачи пациента в профильный стационар. А это представляло угрозу дальнейшего распространения эпидпроцесса. В авральном режиме пришлось решать и проблему снабжения средствами индивидуальной защиты.

Текущую ситуацию с точки зрения негосударственного сектора обрисовал генеральный директор Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александр Солонин. В Петербурге, уточнил он, сегодня работают более двух тысяч медицинских организаций. И свыше 1700 из них частные. Превалирует в коммерческом сегменте, конечно, стоматология. Частные клиники закрывают те сферы, где сейчас буксует или элементарно не справляется государственный сектор.

Количество потребителей медицинских услуг в городе на Неве приближается к шести миллионам. При этом более двух миллионов обращаются в негосударственные клиники. В прошлом году, в период локдауна ожидаемо был спад. Иначе говоря, частный сектор серьезно пострадал от пандемии.

Два месяца, напомнила сотрудница одной из клиник, работа стоматологических кабинетов была полностью под запретом. Многие клиники закрылись из-за нехватки средств. Врачи, чтобы выжить, пошли работать санитарами в обычные больницы или таксовать на улицах.

Потом стоматологам разрешили принимать только пациентов с острой болью. Однако тут же начались бесконечные проверки Роспотребнадзора. Так что частных стоматологов нынешняя пандемия перевела фактически на военное положение.

От шапкозакидательства – к профессиональной армии

— Мы с ужасом слушали на ютубе измученных коллег из Италии и США, которые рассказывали о своей работе с ковидными больными, — вспомнила о том, как медучреждение входила в пандемию, главврач Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Ольга Соколова.

Однако первая волна оказалась для института по большому счету учебной. Скорые тогда везли в стационар больных даже с легкой формой ковид-19, которую впоследствии стали лечить на дому. Поэтому летальность была низкой, и врачей представляли чуть ли не героями. Да они и сами себе такими казались. Важную роль играла моральная мотивация сотрудников. Благодарности сыпались и от пациентов.

Зимой 2020–2021 годов, во вторую волну романтики заметно поубавилось. Стало больше информации, поменялись рекомендации. И в стационар стали возить только тяжелых. В результате ожидаемо возросла летальность. И это, безусловно, оказало негативное воздействие на самооценку медиков.

Летом текущего года, в третью волну в городе появился дефицит реабилитационных коек. Проявилась и задолженность медицины перед нековидными больными, лечение которых откровенно забросили.

— Сегодня нет шапкозакидательства. Есть профессиональная армия медиков, которые готовы к работе, — подвела итог своего выступления Ольга Соколова.

По словам заведующего отделением психиатрии Института мозга человека имени Бехтеревой Александра Чомского, он и его коллеги все чаще сталкиваются с проблемами, прямо или косвенно связанными с последствиями пандемии. Стало больше невротических расстройств. Все без исключения психические болезни помолодели. В начале пандемии психиатры просто захлебывались от обращений. Тем более, что многие люди не хотят общаться с таким специалистом по телекоммуникационным каналам связи, считая их недостаточно конфиденциальными.

Большой проблемой, по мнению Александра Чомского, является и нежелание людей обращаться в местные психоневрологические диспансеры, поскольку сведения оттуда передаются в силовые структуры. И людям, которые туда обращались, отказывают в выдаче водительских удостоверений или разрешений на оружие. Поэтому россияне все больше идут к частным психиатрам и психологам.

Стоит уточнить, что круглый стол состоялся в рамках Дня здравоохранения – традиционного мероприятия международной конференции «Развивающиеся рынки», организованной Высшей школой менеджмента Петербургского университета.