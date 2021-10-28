Как будем на Севере жить

Правительство Мурманской области одобрило проект бюджета на три ближайших года. Доходы в будущем году запланированы в объеме 103,6 миллиарда рублей. Расходы должны составить 123,9 миллиарда рублей.

При этом на развитие региона будет направлено на 19 миллиардов больше, чем в году нынешнем. Властям, считает губернатор Андрей Чибис, удалось сформировать по-настоящему народный бюджет. Его проект рассмотрело сегодня на очередном заседании правительство области.

Каждый пятый рубль пойдет на образование

— Цель нашей работы – формирование комфортных условий для жизни и работы на Севере. И мы планомерно стараемся шаг за шагом реализовывать необходимые мероприятия для выполнения этой задачи. Формируя бюджет, мы ориентировались на мнение северян, — отметил Андрей Чибис.

Мурманская область переживает сейчас экономический подъем. По темпам роста регион занимает лидирующие позиции в стране. Сейчас он на 21-месте, но, что важно, поднялся на 15 пунктов. В этом году темпы роста экономики составили 5 процентов. Консервативный прогноз на будущий год – 3,6 процента. Проекты почти сотни резидентов ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ должны обеспечить 235 миллиардов рублей инвестиций и создать 12 тысяч рабочих мест. Объем налоговых поступлений от реализации этих проектов за ближайшие десять лет составит 257 миллиардов рублей.

— По темпам роста валового регионального продукта мы находимся на первом месте в Северо-Западном федеральном округе и на седьмом месте по стране, — отметил губернатор.

Наиболее важные для населения проекты структурированы в стратегическом плане «На Севере – жить!» В будущем году более 19 миллиардов рублей дополнительно к уровню текущего года будут направлены на развитие важнейших для населения сфер жизни.

Больше всего средств будет вложено в образование и науку, куда пойдет каждый пятый рубль бюджета. Реновация больниц, обновление диагностического оборудования – каждый шестой рубль пойдет на систему здравоохранения. На три миллиарда увеличатся вложения в развитие комфортной городской среды и благоустройство территорий.

— Нам удалось сформировать по-настоящему народный бюджет, — подвел итог своему выступлению глава региона.

Инвестиции выросли более чем на 9 процентов

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представила правительству министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова. Этот документ является базисом для формирования бюджета.

— В основу среднесрочного прогноза легли итоги восьми месяцев и оценка года. В текущем году практически все социально-экономические индикаторы продемонстрировали позитивную динамику, — подчеркнула Русскова.

Сохраняется уверенный, на уровне 9,3 процента, темп роста инвестиций, годовой объем которых достигнет почти 226 миллиардов рублей. Прирост в добывающих производствах составил 3,6 процента, пищевых – 2,5 процента. Восстанавливается рынок труда. Рост занятости выше среднего отмечается в промышленности, строительстве и торговле. Растут и реальные денежные доходы населения. К 2024 году прогнозируется стабильный рост экономики региона. Это базовый, иначе говоря, наиболее реальный сценарий.

Одобрив прогноз, правительство перешло непосредственно к бюджету. Его проект представила заместитель губернатора Елена Дягилева. В будущем году доходы предусмотрены в объеме 103,6 миллиарда рублей. Более половины из них (51,2 процента) должен обеспечить налог на прибыль организаций, доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 37,2 процента. Расходы сверстаны в объеме 123,9 миллиарда. Дефицит, как нетрудно подсчитать, составит 20,3 миллиарда рублей.

— Наибольший объем расходов направляется на образование и науку (23,7 миллиарда рублей), социальную поддержку (20,1 миллиарда), здравоохранение (19,2 миллиарда рублей). Значительную долю (16,8 миллиарда рублей) занимают расходы на комфортное жилье и городскую среду, — уточнила Дягилева.

На транспорт предусмотрено 7,1 миллиарда, культуру и физкультуру – по 3 миллиарда, цифровизацию – 1,5 миллиарда, занятость – 1миллиард рублей.

Представленный проект бюджета правительство одобрило. Теперь он будет внесен в областную думу.

На первом месте – благоустройство

Правительство также рассмотрело актуализированный областной план «На Севере – жить!» За летние месяцы 23 тысячи северян в рамках анкетирования отметили те сферы, которые для них принципиально важны.

На первом месте по приоритету в 9 из 17 муниципалитетов, отметила в своем докладе первый заместитель губернатора Оксана Демченко, оказалось благоустройство. План предусматривает развитие Парка Победы возле мурманского Алеши, создание набережной в районе бывшего авторынка, обустройство пляжа в Ура-губе и многие другие проекты.

На втором месте – сфера здравоохранения. Причем в пяти муниципалитетах, включая областной центр, этот блок вышел по значимости на первое место. Северян ждет реновация областной клинической больницы, модернизация первичного звена здравоохранения. Отдельный приоритет – сокращение дефицита медицинских кадров в регионе.

Еще один важный блок – жилье. Он включает развитие как индустриального, так и индивидуального жилищного строительства, реновацию ЗАТО и ряд других направлений.

О планах в сфере жизнеобеспечения доложил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Речь о тепле в домах, качественных дорогах, комфортном общественном транспорте, чистой воде в кранах и так далее.

Около 70 тысяч человек в Ленинском округе областного центра должны оценить преимущества закрытой системы горячего водоснабжения. 29 домов на нее уже переведены. До 2025 года таких станет без малого пятьсот. В проект вложат около 2,5 миллиарда рублей. Качественную холодную воду получат 4 тысячи мурманчан, живущих на западном берегу залива.

В прошлом году почти на треть удалось уменьшить число технологических нарушений в коммунальной сфере. Работа по повышению стабильности сетевого хозяйства региона будет продолжена. Как и реформа обращения с бытовыми отходами. Список нововведений и улучшений можно продолжить.

Итогом реализации актуализированного плана «На Севере – жить!» в сфере физической культуры станет появление в регионе 18 новых спортивных объектов. Еще 9 объектов будут отремонтированы. А количество занимающихся физической культурой и спортом превысит 380 тысяч человек. Об этом сообщила Елена Дягилева.

На реконструкцию спортивных объектов, продолжила она, будет направлено более 800 миллионов рублей. Еще один упор в реализации плана сделают на развитие массового спорта. Более 300 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов направят на реализацию проектов, участие в которых будет бесплатным. К ним относятся «Час здоровья», «Бодрое воскресенье», бесплатные сеансы плавания в бассейнах и так далее.