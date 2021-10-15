Фриланс всемогущий!

Где россияне провели летний отпуск, если, конечно, он у них был? Сколько дней отдыхали? Много денег потратили? Пользовались услугами туристических фирм? И самое главное: остались ли довольны?

Итоги лета в период полуоткрытых границ подвел на онлайн-конференции директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

На пляж с ноутбуком

— Мы уже несколько лет подряд в начале туристического сезона интересуются у россиян, где бы они хотели провести лето. А осенью выясняем, как удалось реализовать задуманное, — уточнил Родин.

Источником нынешнего исследования стал телефонный репрезентативный опрос 1600 человек, где погрешность составляет около 2,5 процента. Каковы же итоги?

В туристических предпочтениях россиян, отметил Родин, за последние годы никаких радикальных изменений не произошло. В лидерах, как и прежде, дача (более 40 процентов опрошенных), дом и пляжный отдых. Хотя есть и экзотика. Например, гастрономический туризм, который мало-помалу пробивает свою дорогу к сердцу или, скорее, желудку наших соотечественников.

Где россияне провели лето? На даче (23 процента), а также на курортах Краснодарского края и Крыма. Следует, конечно, учесть, что два последних года были пандемийными. Поэтому доля отдохнувших за границей (около 2 процентов) сведена практически к нулю. Рассчитывая на снятие ограничений, собирались выехать за рубеж гораздо больше наших соотечественников. Но по-прежнему напряженная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. В списке зарубежных стран, куда все-таки удалось добраться россиянам лидируют Абхазия, Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

При этом 59 процентов опрошенных ответили, что провели лето, как планировали. В прошлом году этот показатель равнялся 46 процентам. Иначе говоря, люди мало-помалу приспособились к новым реалиям.

Планы поменялись у 28 процентов респондентов. Причины следующие: не хватило денег (22 процента), помешал коронавирус (22), подвело здоровье (11), семейные обстоятельства (10), не смог вырваться с работы (9 процентов). Иначе говоря, работодатели не прессуют сотрудников в плане летнего отпуска, но платят так мало, что многие не могут провести его с комфортом.

— Появилась такая замечательная штука, как удаленка, — продолжил Кирилл Родин. — Она, конечно, не коснулась тех, кто стоит у станка. Но мечта о фрилансе сбылась для определенных групп населения. Это совершенно новые процессы в ряде профессий. И тут понятие отдыха и отпуска начинает трансформироваться. Человек может лежать на пляже с ноутбуком и при этом работать. Для таких людей отпуск и работа стали ближе друг к другу.

Средняя продолжительность отдыха этим летом составил 31 день. А фактический бюджет в среднем оказался менее 40 тысяч рублей на человека. Наиболее благополучными на этом фоне являются жители городов–миллионников.

Регионы ждут гостей

Теперь о внутреннем туризме. За последние пять лет ездили в другие регионы России 45 процентов респондентов. При этом 9 процентов посещали их по несколько раз в год, 20 процентов – раз в год, 16 процентов ездили туда раз в два-три года или реже. А 55 процентов вообще не ездили.

— Говорить о том, что турпотоки внутри страны за последний год по сравнению с предыдущим кардинально изменились, нельзя, — уточнил Родин.

Лидеры по приему гостей из других волостей за последние пять лет очевидны: Краснодарский край (31 процент выезжавших), Крым (9), Санкт-Петербург (5), Москва (4), Алтай (3), Татарстан и Башкирия (по 2 процента). При этом курорты Краснодарского края распределились по популярности следующим образом: Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик.

— Список, мягко говоря, скудноват, да и поток туристов жидковат, — посетовал Кирилл Родин.

Желания россиян намного шире, уточнил он, но денег для отдыха даже в родной стране у многих не хватает.

У тех, кто все же вырвался, поинтересовались преимуществами и недостатками отдыха в России. Респонденты высоко оценили природу и климат, а вот экология уже получила троечку, аутсайдеры – качественное питание, комфортное проживание и стоимость проезда из родного города.

Респонденты также отметили отсутствие нормальной инфраструктуры (10 процентов), плохой сервис (9), грязные города, пляжи и море (6 процентов). При этом 43 процента заявили, что условия отдыха в России в этом году изменились в лучшую сторону, и лишь 18 процентов – что в худшую.

— Иначе говоря, страна в этом плане движется в нужном направлении, — констатировал Родин.

Кешбэком при путешествии по России воспользовались лишь 2 процента опрошенных. При этом 48 процентов хотели бы такой программой воспользоваться. Столько же сказали, что не хотели бы. Большинство из второй группы, предположил Кирилл Родин, наверняка из тех, кто вообще не может себе позволить куда-либо ездить.

И еще: лишь 13 процентов респондентов обращались за услугами в туристические фирмы. Остальные предпочли организовать свой отдых самостоятельно.

А теперь самое, пожалуй, главное: остались ли россияне довольны летним отдыхом? Скорее довольными остались 75 процентов, скорее недовольных лишь 23 процента. Как говорится, отдыхать – не работать!