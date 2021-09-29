В самом сердце города

В Москве стартовала «Российская неделя государственно-частного партнерства». По оценкам экспертов, это крупнейшее мероприятие в стране, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Его организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Главной темой пленарной сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего» стали меры поддержки инфраструктурных проектов правительством.

— На сегодня взаимодействие государства и бизнеса – важнейшая точка роста и развития страны. И роль ее только возрастает, — заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

И дальше станет ускоряться дорожное строительство, будут расти объемы ввода жилья. Все это потребует значительных инвестиций в развитие инфраструктуры. Речь о бюджетных вложениях и частных деньгах.

Только комплексное развитие территорий даст повышение качества жизни населения, отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Одной из важнейших является тема пассажирского транспорта. К этому, подчеркнул первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, смело можно добавить туристскую инфраструктуру и еще ряд сфер, от развития которых напрямую зависит качество жизни местных жителей и удовлетворенность приезжих.

Одним из таких якорных проектов станет «Новый Мурманск». Его представил на пленарной сессии губернатор Андрей Чибис.

— Сегодня наша область – активный флагман развития Арктики. У нас структурировано и реализуется 145 проектов общим объемом инвестиций 650 миллиардов рублей. Будет создано 25 тысяч новых рабочих мест. Эти люди должны иметь другое качество жизни, — сообщил глава региона. — Мы год работали над тем, чтобы подойти к реализации проекта «Новый Мурманск» в самом центре города. Мы создаем инфраструктуру для привлечения туда как местных жителей, так и туристов. Этот проект станет якорем, который мы оставим после себя.

«Новый Мурманск» потребует почти 17 миллиардов рублей инвестиций. Уже одобрена заявка на 3,4 миллиарда рублей инфраструктурного бюджетного кредита. Реализация проекта должна начаться в будущем году.

— Это пример качественно проработанного проекта, — отметил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. — Таких не так много в стране. Совет Федерации готов оказывать регионам поддержку в сопровождении подобных проектов. Принципиально важно обеспечивать инфраструктурное развитие наших городов. Культуру ГЧП надо еще развивать и развивать. Мы работаем, чтобы ликвидировать пробелы в законодательстве, которые здесь еще существуют.

Для регионов разработано так называемое инфраструктурное меню. В общей сложности речь может идти о 2,6 триллиона рублей из расчета вложения на каждый бюджетный рубль не менее рубля частных денег.

До 2024 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество учащихся в Росси возрастет с нынешних 17,5 миллиона до 19 миллионов. Так что одна из масштабных инфраструктурных задач – строительство школ. Их предстоит построить 1300.

Для этого также будет использован механизм ГЧП. Этот же финансовый институт может быть задействован на объектах детского отдыха. Потребность в них также высока. В частности, министр упомянул Мурманскую область, где многих ребят летом организованно вывозят отдыхать на юг.