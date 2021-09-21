Цены на жилье притормозят
На сентябрьском заседании совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 процента) до 6,75 процента годовых. Решение регулятора прокомментировала на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
— Мы допускаем возможность и дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста. Уже во втором квартале экономическая активность в стране вернулась на допандемический уровень, — отметила она.
Отстают, уточнила Набиуллина, пока нефтяная отрасль (за счет ограничений по добыче, связанных с договоренностями в рамках ОПЕК+), а также сфера пассажирских перевозок и международный туризм. Но во многих других отраслях спрос растет, что стимулирует рост производства.
— Практически полностью восстановилась занятость. По данным за июль безработица находилась вблизи исторических минимумов, а число открытых вакансий – на максимальных уровнях. Высокий спрос на трудовые ресурсы отмечается в строительстве, ряде обрабатывающих производств, торговле. Это те отрасли, где восстановление началось раньше, — уточнила Эльвира Набиуллина
По оценке Центробанка, рост ВВП на ближайший период составит от двух до трех процентов в год. При этом экономика будет развиваться более плавно, чем в последний год, когда шло ее восстановление после связанных с пандемией ограничений.
А вот инфляция складывается пока выше прогноза. Так, в августе ее годовой показатель составил 6,7 процента. Инфляционное давление сохранилось и в сентябре.
— Денежно-кредитная политика не должна допустить раскручивания инфляционной спирали и обязана реагировать на такие факторы. На будущих заседаниях мы оценим, достаточно ли внесенных изменений для формирования таких условий, которые позволят вернуть инфляцию к четырем процентам и закрепить ее на этом уровне, — уточнила глава Центробанка.
Затем Эльвира Сахипзадовна ответила на вопросы журналистов.
— Какие еще варианты повышения или, может быть, снижения ключевой ставки обсуждались на прошедшем заседании?
— Обсуждалось три варианта: сохранение ставки на прежнем уровне, повышение ее на 25 или 50 базисных пунктов. Основная дискуссия была между шагом повышения – 25 или 50.
— Каким может быть максимальное значение ключевой ставки?
— Мы не прогнозируем возможные пики. Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достигнуть нашей цели и вернуть инфляцию к четырем процентам.
— Программы льготной и семейной ипотеки продлены и расширены. Как в связи с этим вы оцениваете потенциал роста цен на недвижимость?
— Я бы сказала, что названные программы, скорее, трансформированы. Они становятся более адресными, что целесообразно. Это приведет к тому, что темпы роста цен на недвижимость снизятся.
— Какое влияние на инфляцию окажут социальные выплаты пенсионерам, которые произведены в сентябре?
— Осуществленные правительством социальные выплаты стали возможны благодаря появлению дополнительных, не нефтегазовых доходов. Использование таких доходов на расходы – неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создает дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики.