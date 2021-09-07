Северяне видят его таким: чистовая отделка, три спальни и удаленность не более десяти километров от крупных населенных пунктов. Такие выводы сделаны по результатам проведенного в июле масштабного опроса.

В нем приняли участи почти две тысячи граждан. При этом 43 процента опрошенных заявили, что хотели бы в ближайшие три года приобрести собственный жилой дом.

Земли хватит всем

— Возможность купить или построить жилье – один из ключевых запросов наших людей. И наша задача эту возможность обеспечить, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

Чтобы дать стимул для развития рынка жилищного строительства, в регионе разработаны новые меры поддержки. В дополнение к уже существующим они начнут действовать с будущего года.

Так, область будет компенсировать гражданам два процента ставки ипотечного кредита в течение десяти лет на сумму не более 3,5 миллиона рублей. Есть и другие ограничения. Мера поддержки будет распространяться только на квартиры в новых домах, строящихся на территории региона, и предоставляться гражданам не старше 45 лет, зарегистрированным в Мурманской области.

Три меры поддержки предлагает программа «Свой дом в Арктике». Она, как понятно из названия, касается индивидуального жилищного строительства. Северяне смогут рассчитывать на субсидию при приобретении домокомплекта (при наличии не менее 500 тысяч рублей собственных средств), строительстве нового или покупке готового дома. Площадь дома во всех случаях не должна быть более 150 квадратных метров, а размер субсидии не может превышать миллион рублей.

Возвести собственный дом можно на земле, полученной по федеральной программе «Гектар Арктики». Она стартовала с августа и дает возможность получить землю в безвозмездное пользование на пять лет. При этом до конца года воспользоваться этим правом могут только жители региона.

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, в Мурманской области под программу выделено более 5 процентов территории – 731 тысяча гектаров. В общем, хватит всем, включая детей. На интерактивной карте можно заранее оценить доступность коммуникаций, подъездных дорог и другие нюансы того или иного участка.

Согласно проведенным опросам, основными целями получения земли жителями края является индивидуальное жилищное строительство и ведение туристического бизнеса.

Уже в первый день было подано более 400 обращений, а за первую неделю – свыше 1100. Сейчас, добавила Ольга Кузнецова, количество желающих уже перевалило за две тысяч человек. На конец прошлой недели подано 2093 заявления. Это существенно больше, чем в других арктических регионах. Для сравнения: в Архангельской области – 638, на Ямале – 562, в Карелии – 321.

Наибольшим спросом у нас пользуются территории вдоль дороги на Серебрянские ГЭС, а также возле поселков Молочный и Мурмаши.

В полусотне домов пока холодно

Жилищную тему продолжил доклад министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова о начале отопительного сезона. К теплу в Мурманской области должны быть подключены 6539 многоквартирных домов. На вечер воскресенья, уточнил министр, были подключены 6489 из них. В областном центре оставались без тепла 18 домов, в Североморске – 5, в Кандалакше – 4, Кировске и Мончегорске – по одному. Основные причины срыва подачи отопления – различного рода аварии и ремонты. В ближайшие дни они должны быть устранены.

За выполнение в регионе мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отчитался министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Работы, сообщил он, велись на пяти региональных автодорогах и трех мостах. Большинство из них уже завершено. В агломерации «Мурманская» работы полностью выполнены в городе Кола. В областном центре готовность составляет около 60 процентов от запланированного. Сдано 15 объектов. В работе остаются 11, в том числе 5 близки к окончанию. При благоприятных погодных условиях, уточнил министр, все работы будут завершены в ближайшие две недели. Сейчас по ряду объектов ведутся ремонты по плану уже будущего года.

Что касается муниципальных дорог, в плане – ремонт 135 улиц (+65 к прошлому году), почти 400 тысяч квадратных метров (+120 тысяч). На 94 улицах в 21 муниципальном образовании работы уже завершены. Обновлено свыше 300 тысяч квадратных метров дорожного полотна.