Спрос ударил в нос

Годовая инфляция в Мурманской области в августе составила 5,81 процента после 5,35 процента в июле. Впрочем, она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,58 процента) и России в целом (6,68 процента).

Повышение инфляции в регионе, как и в целом по стране, уточняет отделение по Мурманской области СЗ ГУ ЦБ РФ, преимущественно обусловлено ростом издержек и расширением спроса на отдельные непродовольственные товары.

Золотые помидоры

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в августе увеличился до 5,58 процента после 4,99 процента в июле. Это связано главным образом с повышением издержек сельхозпроизводителей.

Увеличение затрат садоводческих предприятий в связи с ростом стоимости удобрений, средств защиты растений и тары, а также удорожание услуг автотранспортных компаний определили замедление снижения цен на яблоки. Рост логистических издержек привел к удорожанию помидоров.

Этот же фактор наряду со снижением урожайности (в связи с неблагоприятными погодными условиями) обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на картофель. Увеличение расходов производителей на ветеринарные препараты, минеральные добавки, упаковку и транспортировку, а также ухудшение эпизоотической ситуации привели к ускорению роста цен на свинину.

Рост издержек рыболовных компаний, вызванный удорожанием топлива и рыболовного оснащения, обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на рыбные консервы и подорожание разделанной мороженой рыбы.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 7,82 процента. Активизация индивидуального жилищного строительства в регионе стимулировала спрос на строительные материалы. Развитие внутреннего туризма при сохранении ограничений на поездки за границу повысило спрос на автомобильное топливо, что определило увеличение годовых темпов прироста цен на бензин.

Интерес к Турции угас

Годовой прирост цен на услуги в августе составил 3,62 процента после 3,66 процента месяцем ранее. Стабилизация спроса на отдых в Турции (после оживления интереса к этому туристическому направлению в июне из-за возобновления авиасообщения) наряду с открытием других направлений привела к снижению годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе увеличилась до 6,58 процента после 6,34 процента в июле. Она по-прежнему была ниже, чем по России в целом – 6,68 процента. На динамику инфляции в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале. Произойдет это в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных регулятором с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 процента в будущем году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов.