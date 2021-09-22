Сотрудничество в высоких широтах

Четвертьвековой юбилей Арктического совета (АС), который отмечался 19 сентября, пришелся на период председательства в нем нашей страны. Какую роль играет АС в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию?

В чем приоритеты участников приполярного сотрудничества? Каковы его стратегические цели и задачи? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, прошедшего под эгидой международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Заглянуть на десять лет вперед

Нынешний год стал знаковым для Арктического совета. В мае на министерской встрече в Рейкьявике принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на десять лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности АС, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц АС Николай Корчунов отметил исключительную важность сотрудничества в Арктике.

— Двадцать пять лет назад представители восьми арктических государств подписали Оттавскую декларацию. Этот документ определил будущее арктического сотрудничества и стал историческим. Подписав декларацию, государства образовали Арктический совет как площадку сотрудничества по вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды в регионе. И сегодня можно отметить успех совета. Сильные связи и партнерство между арктическими странами и народами придают ему уникальный характер, — подчеркнул Корчунов.

Заложена, продолжил дипломат, мощная основа дальнейшего укрепления сотрудничества. В совете заседают не только должностные лица государств, но и представители коренных народов. Недавно принятый Стратегический план отражает общие ценности и устремления государств-участников. Он станет пусковой площадкой на предстоящее десятилетие.

Посол Исландии в России Арни Тор Сигурдссон, Исландия была предыдущим председателем в АС, напомнил, что сотрудничество в Арктике началось еще ранее Оттавы. Начало было заложено в 1987 году, когда советский лидер Михаил Горбачев в своей исторической речи в Мурманске предложил создать в Арктике зону мира и сотрудничества. А в 1991 году восемь приарктических государств собрались в финском Рованиеми и договорились об общей стратегии защиты окружающей среды в регионе.

— Мы должны ответственно использовать ресурсы Арктики, — отметил господин Сигурдссон.

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки подчеркнул важность Северного морского пути и заинтересованность в нем его страны. Это маршрут, который значительно сокращает путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.

Учесть опыт коренных народов

— Под эгидой совета мы заключили три важнейших соглашения: о сотрудничестве в области авиационного и морского поиска и спасения в Арктике (2011 год), о сотрудничестве в области обеспечения готовности реагирования на загрязнения морской среды нефтью (2013 год) и о расширении международного научного сотрудничества (2017 год). Эти соглашения создали основу для более безопасного Арктического региона, — напомнил посол США в России Джон Салливан.

В настоящее время на повестке дня во всем мире стоит борьба с изменением климата, связанным с выбросами парниковых газов. Много внимания экологическим вопросам уделил в своем выступлении и американский дипломат. Арктика, напомнил он, нагревается в три раза быстрее, чем остальные регионы мира. Растет угроза таяния вечной мерзлоты. Для сохранения хрупкой природы приполярных районов планеты необходимо сотрудничество всех стран.

— Арктика привлекает все больше международного внимания, — продолжил тему посол Финляндии в России Антти Хелантеря. — Главным образом это связано с процессами изменения климата и его последствиями. Одна из приоритетных задач для Финляндии – сокращение выбросов парниковых газов.

— Наш народ тесно связан с океаном и землей Заполярья, — взяла слово исполнительный директор Международной ассоциации алеутов Лайза Мак. — Мы живем здесь в течение тысячелетий. Наши язык и культура, наш образ жизни зависят от развития нашего региона. И Арктический совет помогает нам, коренным народам делиться с миром нашими видением и пониманием.