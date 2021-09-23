Сделать Север доступнее

В регионе проживает свыше 30 тысяч людей с ограничениями здоровья. При этом 52 процента из них старше 60 лет. Перспективы развития региональной системы социальной защиты инвалидов обсудили на заседании правительства области.

Высокая оценка экспертного сообщества

Что касается людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил губернатор Андрей Чибис, то особенно важно, чтобы они знали, где взять информацию о мерах поддержки, которые существуют. И Мурманская область в лидерах по информированию населения.

— Мы стали одним из четырех участников федерального проекта по системному подходу к доступной среде. И наша программа «Доступный Север» получила очень высокую оценку экспертного сообщества. На ее реализацию до 2025 года мы направим полтора миллиарда рублей, — подчеркнул глава региона.

Система социальной защиты инвалидов, доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, носит межведомственный характер. В работу вовлечены органы здравоохранения, образования, культуры и так далее. А сама поддержка имеет два уровня – федеральный и региональный. При этом очень важна и роль муниципальных властей. Ведь люди с ограниченными возможностями здоровья живут в конкретных городах и поселках.

С 2019 до 2021 год в регионе действовала программа «Доступная среда». Теперь ее сменит программа «Доступный Север», которая рассчитана до 2025 года. Сейчас готовится ее обновленная редакция.

— Важна, конечно, не смена названия, а корректировка векторов в развитии и уточнение приоритетов, — подчеркнул Сергей Мякишев.

Есть вещи, отметил он, которые требуют переформатирования в связи с изменившимися условиями. Скажем, учитывая эпидемиологическую обстановку, сурдопереводчиков теперь можно обучать онлайн.

В регионе, продолжил министр, действуют 29 общественных организаций инвалидов общей численностью около 9 тысяч человек. Разработан четкий механизм участия общественности в разработке нормативно-правовых актов региона, так или иначе связанных с социальной защитой инвалидов.

Одна из самых сложных тем – занятость инвалидов. Почти 950 организаций имеют квоту на трудоустройство инвалидов, квотировано около двух тысяч рабочих мест. Однако сотни инвалидов по-прежнему зарегистрированы в службе занятости населения.

— Важно этому направлению уделить особое внимание, — отметил Мякишев.

Еще одно важное направление – транспортная доступность. В настоящее время весь новый общественный транспорт приспособлен для инвалидов. Сейчас им доступно 52 процента подвижного состава. Признаны доступными и почти 60 процентов социально значимых объектов. За два года этот показатель вырос почти на 15 процентов.

Но сначала инвалидам важно иметь возможность просто выйти из дома. И это тоже серьезная проблема. Так, необходимо дооборудовать 117 входных групп в подъездах.

— Мы должны понимать, что сделана малая толика того, что нужно сделать, — подвел итог обсуждению Андрей Чибис. — Темпы этой работы надо активизировать.

Развивать спортивную инфраструктуру

Более 300 тысяч северян регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это 45 процентов населения. При этом на федеральном уровне поставлена задача довести этот показатель до 70 процентов. Региональный план реализации Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года представила министр спорта Светлана Наумова.

Стратегия, сообщила она, утверждена в ноябре прошлого года. Она разбита на два этапа: 2021–2024 и 2025–2030 годы. Выделено несколько направлений, охватывающих как профессиональный спорт, так и занятия физической культурой.

Региональный план разработан до 2024 года. В рамках реализации Стратегии, отметила Наумова, утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта. В регионе ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия для различных категорий населения, включая инвалидов.

В план также включены мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры. За последние годы, напомнила министр, в регионе сданы в эксплуатацию крупные спортивные объекты. А к 2025 году будет сформирована карта инфраструктурной обеспеченности такими объектами.

— Слишком поздно, — подчеркнул Андрей Чибис, комментируя срок создания такой карты.

Ведь речь, пояснил губернатор, фактически идет об обратной связи с населением. И узнать, какие спортивные объекты и где хотят иметь в своих городах северяне, необходимо и вполне реально гораздо раньше.

Также, подчеркнул глава региона, следует более активно информировать население о предстоящих спортивных событиях. Да, в регионе их проводится много – более двух тысяч в год. Но люди должны легко в них ориентироваться, чтобы выбрать интересные для себя. На доработку плана министерству спорта дано две недели.