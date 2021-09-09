С поправкой на Север

Современные технологии позволяют более оперативно реагировать на любой природный или техногенный катаклизм. Но условия Крайнего Севера требуют особого подхода, учитывающего низкие температуры, полярную ночь и другие неблагоприятные факторы.

Для наработки опыта их преодоления в семи арктических регионах страны прошло межведомственное опытно-исследовательское учение по защите от чрезвычайных ситуаций.

Масштабное вторжение науки

Сразу в двух городах – Мурманске и Норильске в режиме видеосвязи вчера состоялось пленарное заседание учения «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при обеспечении безопасности в Российской Арктике».

— Мурманская область принимает уже второе мероприятие в рамках председательства России в Арктическом совете, — сообщила журналистам перед его началом заместитель губернатора Ольга Кузнецова. — Первым стал фестиваль в Териберке, прошедший при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Сегодняшняя тема очень актуальна. За прошедший год у нас появилось 66 резидентов Арктической зоны Российской Федерации, 9 резидентов ТОР «Столица Арктики». И все эти проекты требуют особого подхода к обеспечению безопасности. Большинство из них – сложные производственные объекты.

В регионе, продолжила вице-губернатор, ведется масштабная работа по внедрению систем безопасности в рамках проекта «Безопасный город». Установлено 500 камер видеонаблюдения, которые сейчас интегрируются с другими системами, которые в целом охватывают около полутора тысяч камер. Реализована система распознавания лиц.

— Действует интернет-портал «Наш Север», запущен пилотный проект по установке в Мурманске пяти тысяч видеодомофонов. Вместе с Росатомом на трассе «Кола» внедрена система мониторинга радиоактивной безопасности. Если автомобиль будет фонить, датчики подадут сигнал, — добавила Ольга Кузнецова.

Но вернемся к учению. Оно прошло 7 и 8 сентября в семи регионах арктической зоны России – республиках Коми и Саха-Якутия, Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях. Его организатором выступило МЧС при технической поддержке Фонда Росконгресс. В масштабной тренировке были задействованы силы МЧС, Минобороны, региональных структур ГО и ЧС, органов власти.

— Мы поставили перед собой 98 научно-исследовательских задач. В учении задействовано более шести тысяч человек, представляющих МЧС и еще 16 министерств и ведомств. Это полномасштабное вторжение науки в вопросы безопасности в Арктической зоне, — сообщил по видеосвязи работающий в эти дни в Норильске первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Учение проходило в рамках программы мероприятий председательства России в Арктическом совете. Поэтому вызвало серьезный международный интерес, собрав наблюдателей от доброй дюжины иностранных государств.

Пылающая «Принцесса»

Накануне, во вторник главным сценарным событием учения в Мурманской области стала ликвидация последствий условного возгорания на круизном судне. Эти действия спасатели отрабатывали на лайнере «Принцесса Анастасия», который стоит у причала в Белокаменке.

Совместно с военнослужащими Северного флота они провели эвакуацию людей с борта судна шлюпками и вертолетами, воздушное десантирование на воду, тушение пожара, ликвидацию разлива нефтепродуктов. Одновременно с этим водолазы провели тренировку по обезвреживанию потенциально опасного подводного объекта.

— Оценка отличная, люди спасены, пожар потушен. Мне очень понравилась четкость и слаженность работы. На нашем этапе мы будем рапортовать об успешном проведении учения, — заявил заместитель главы МЧС Алексей Серко.

— Все участники процесса в рамках региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – и МЧС, и наши спасатели, и военные, и морская спасательная служба, и ФМБА – отработали на «отлично». Тренировка показала, что система обеспечения безопасности в Арктике на нашей территории безупречно работает, — отметил губернатор Андрей Чибис.

А старт учению в регионе был дан на площади у Мурманского морского вокзала.

— Основной и главной задачей является практическая отработка действий группировки сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Особенность учения – его опытно-исследовательский характер. Каждый из сценариев учения ориентирован на совершенствование существующих и разработку новых технологий спасения в Арктике, — приветствовал участников Алексей Серко.

— Развитие арктических территорий Российской Федерации, экономический рост, увеличение туристического потока и развитие Северного морского пути являются приоритетами, обозначенными президентом в Стратегии развития Арктики. Обеспечение безопасности в Арктической зоне для нас – одна из важнейших задач. Убежден, что учение покажет, насколько высоко подготовлены наши специалисты, насколько четко обеспечено взаимодействие между разными службами, — подчеркнул Андрей Чибис.